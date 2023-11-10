耐能：3趨勢驅動NPU取代GPU 生成式AI更多元

人工智慧（AI）新創業者耐能智慧（Kneron）董事長劉峻誠今天表示，包括淨零減排、隱私與安全性、人才適用等3大趨勢，將帶動神經處理單元（NPU）取代繪圖處理器（GPU），讓生成式AI應用更多元化，邊緣AI（EdgeAI）在終端應用更普及。

第三屆成電論壇今天在成功大學自強校區電機系館舉辦，劉峻誠以校友身分受邀演講，分享個人化GPT未來在終端發展。

劉峻誠在現場先即時展示離線狀態的個人GPT生成式AI文字互動、語音翻譯、和圖像轉換等應用。

他指出，生成式AI大語言模型和GPU架構仍有效能和成本的侷限，預期未來能源消耗、隱私與安全性、人才適應需求等3大趨勢，將讓支援Transformer神經網路架構的NPU，取代GPU架構。

劉峻誠引述台積電內部資料指出，若以目前的AI伺服器進行人工智慧訓練，每年需要消耗5億度電；而下一代AI伺服器將消耗2倍至10倍的能源，加上電動車應用，到2030年，除非增加更多的電廠，沒有任何國家可以應付這麼大量的能耗。

他認為，NPU具備節能及安全的技術，可接入圖像、影片、聲音和毫米波等各種數位訊號，支持各種產業多元化的人工智慧應用開發。

耐能在9月下旬B輪融資由維港投資，光寶科、威剛科技、鴻海集團及和順興基金等多家公司參與投資。透過此次資金，耐能加速部署先進人工智慧，鎖定汽車領域輕量級AI生成式預先訓練轉換器（GPT）解決方案。

耐能2015年創立於美國聖地亞哥，目前已獲得超過1.9億美元融資，投資者包括李嘉誠旗下的維港投資、高通（Qualcomm）、紅杉資本、鴻海集團、和順興基金、光寶、華邦、旺宏、台達集團等。

商品推薦