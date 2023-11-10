日月光品牌形象影片 獲德國紅點設計大獎

封測大廠日月光半導體（3711）今日宣布，品牌形象影片榮獲「2023紅點品牌與傳達設計大獎Red Dot Award: Brands & Communication Design」。日月光攜手與資誠永續服務公司共同策劃，並由白輻射影像製作影片，透過科技和視覺美學的巧妙結合，以生動的動態影像傳達品牌的願景，此一突破性的創意贏得全球評審一致青睞。

德國紅點設計獎（Red Dot Award）自1955年起辦理至今，是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，並設置三項競賽：「紅點產品設計大獎（Product Design）」、「紅點品牌暨傳達設計大獎（Brands & Communication Design）」及「紅點設計概念大獎（Design Concept）」。

其中，每年的「紅點品牌暨傳達設計大獎」，邀請全球各地的廣告代理、設計師及企業報名參賽，並由評審從作品的設計概念、形式與影響效應等標準中，選出得獎者。

日月光表示，這次影片從「科技、自然、人文」三個視角引領觀眾穿梭於時空、技術與環境的光流，彰顯半導體技術不僅是現代生活的基石，更是技術前沿的探索。同時，它亦體現了日月光的使命，成為「未來風格生活的界定者」，推動未來生活的革新。

日月光指出從穿戴裝置、智慧居家生活、智慧運輸到城市規劃等，半導體晶片一直處於核心地位，影片中完整呈現的未來生活，也正意味著日月光品牌的當代成就和開創未來的願景，奠定日月光在業界的領導地位。

日月光表示，作為深耕高雄、擴展全世界的半導體封裝測試領導品牌，長年來不斷突破創新、精進技術，推動全球半導體封測技術的尖端標準；在人文關懷、環境生態保育等永續領域上亦投注大量心力，為科技產業樹立高標準典範。

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