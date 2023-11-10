快訊

傍晚要變天了！北部冷到下周二 估首波冷氣團這天將到來

在美打造中餐帝國…政大校友魏明光捐3.2億 盼設台版普立茲

購毒轉賣還洩密給藥頭…警局巡佐深夜遭收押 將記兩大過免職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／台灣可有下一個李國鼎？

聯合報／ 本報記者鍾張涵
曾任財政部長、經濟部長，總統府資政的李國鼎，是台灣經濟奇蹟的幕後推手。圖／聯合報系資料照片
曾任財政部長、經濟部長，總統府資政的李國鼎，是台灣經濟奇蹟的幕後推手。圖／聯合報系資料照片

李國鼎被譽為「經濟奇蹟重要推手」、「科技教父」，設加工出口區、提竹科構想，引導經濟轉型，奠定「護國神山」台積電與台灣經濟成長沃土。但哲人日已遠，當張忠謀獲頒首屆李國鼎獎，蔡英文盛讚其貢獻卓著，台灣困境卻仍無解：誰是下一個李國鼎？台灣下一個經濟奇蹟在哪？

就像「不能只有台積電」，台灣不能只有「典型在夙昔」的李國鼎，或張忠謀。張忠謀締造的台積奇蹟，拉動半導體出口占台灣總出口比重近四成，但下一個李國鼎獎，要頒給誰？

台灣半世紀的科技與經濟果實，如今仍仰仗一九六五年任經長的李國鼎、一九八七年創台積的張忠謀栽植的參天巨木。政治人物至今還在樹下乘涼、在昨日冠蓋雲集的典禮稱頌，卻未聞政府提下一個高瞻遠矚的政策、新的經濟成長引擎。

以經濟觀之，台灣上半年出口衰退，總值較前一年負成長百分之十八，為近十四年同期最大降幅，在亞洲主要國家地區跌勢重於韓、星、日、陸，在亞洲敬陪末座，政府堅稱以「金額」來看優於星日韓，篩選數字以作榮景，卻對衰退未提解方。

台灣出口連十二黑，央行總裁楊金龍昨將今年ＧＤＰ成長率保一視作「樂觀」，經長王美花將出口衰退、通膨壓力諉為全球共業；李國鼎對改善國家、社會及產業的強烈使命感、企圖心，當朝官員身上，精神不再。

以產業觀之，有意參選下任總統的郭台銘、柯文哲、賴清德將半導體、ＡＩ列為政見，實則台灣人才培育、資金補助、新創育成、創新精神上仍有瓶頸，未提良策，長期重硬輕軟、代工思維勝於開創。此外，台灣一方面高度倚賴高科技與製造業出口，一方面服務業仍得扮演穩定就業重要角色，在人口紅利有限及缺口海嘯下，產業發展失衡亦無解方。

對於貧富不均，李國鼎曾言，在求富與求均間應先求富，但求富中應預防不均，這是過去半世紀乃至下一個五十年，政府依然未解的難題。張忠謀近日殷殷勸勉，指成功領導者應有洞見、有願景，「當然，你還必須說服人們來跟隨你。」

總統和企業家昨齊聚一堂，卻仍反芻數十年前種下的經濟果實，如今的台灣，人們卻在通膨地獄與經濟衰退風雨中掙扎，還在企盼：能看見再創台灣新經濟榮景、帶產業突圍、再造奇蹟的下一位領導者。

台積電 張忠謀 半導體

延伸閱讀

為好友遠道而來！張忠謀獲頒李國鼎獎 黃仁勳：沒有他和台積電 就沒有輝達

獲頒李國鼎獎 張忠謀：沒有李國鼎就沒有台積電！

張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎 「李國鼎是推動台灣經濟奇蹟的人」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

相關新聞

張忠謀：沒有李國鼎 就沒有台積

台積電創辦人張忠謀昨天獲頒首屆李國鼎獎。張忠謀致詞時提到，當年他拒絕返台時，李國鼎氣得與他斷絕關係好幾年；而成立公司也是...

新聞眼／台灣可有下一個李國鼎？

李國鼎被譽為「經濟奇蹟重要推手」、「科技教父」，設加工出口區、提竹科構想，引導經濟轉型，奠定「護國神山」台積電與台灣經濟...

面板雙虎業績 探六個月低點 反映旺季已過…報價止漲轉跌

面板雙虎友達、群創昨（9）日公告今年10月業績失色，均月減逾13%，並同步下探近六個月低點，反映面板旺季已過，報價陸續止...

太空新商機 1／低軌衛星大爆發 機器人上太空撿垃圾正流行 台灣有機會分到羹？

台灣首枚研發自製的「獵風者」衛星上月成功升空，鴻海首顆自製低軌衛星「珍珠號」（PEARL），本周五（10日）也將搭上SpaceX火箭發射上太空。隨著台灣製造業逐漸從地表享譽太空，最近美國、日本不少業者積極開拓的「太空永續」商機，台灣是否也有機會分到一杯羹？

太空新商機 2／台廠上太空多受限「政治問題」 共同營運做晶片、機器人較可行？

「如果台灣業者要上太空撿垃圾，一定要有機器人的技術，例如使用機器人手臂等，各國現在也都在嘗試開發，這是台灣可以努力的方向。」國家太空中心主任吳宗信直言，政府現在對處理太空垃圾議題上還沒有太多著墨，目前也還沒有台灣業者切入太空永續領域，不過，隨著太空永續議題愈來愈夯，現在沒有，不代表未來不能有。

緯創三率三升 Q3賺贏上半年 毛利率、營益率近一年最佳

緯創昨（9）日公布第3季財報，繳出「三率三升」佳績，單季獲利季增44.3%，每股純益1.67元，「一季賺贏上半年」，攀上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。