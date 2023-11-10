新聞眼／台灣可有下一個李國鼎？

李國鼎被譽為「經濟奇蹟重要推手」、「科技教父」，設加工出口區、提竹科構想，引導經濟轉型，奠定「護國神山」台積電與台灣經濟成長沃土。但哲人日已遠，當張忠謀獲頒首屆李國鼎獎，蔡英文盛讚其貢獻卓著，台灣困境卻仍無解：誰是下一個李國鼎？台灣下一個經濟奇蹟在哪？

就像「不能只有台積電」，台灣不能只有「典型在夙昔」的李國鼎，或張忠謀。張忠謀締造的台積奇蹟，拉動半導體出口占台灣總出口比重近四成，但下一個李國鼎獎，要頒給誰？

台灣半世紀的科技與經濟果實，如今仍仰仗一九六五年任經長的李國鼎、一九八七年創台積的張忠謀栽植的參天巨木。政治人物至今還在樹下乘涼、在昨日冠蓋雲集的典禮稱頌，卻未聞政府提下一個高瞻遠矚的政策、新的經濟成長引擎。

以經濟觀之，台灣上半年出口衰退，總值較前一年負成長百分之十八，為近十四年同期最大降幅，在亞洲主要國家地區跌勢重於韓、星、日、陸，在亞洲敬陪末座，政府堅稱以「金額」來看優於星日韓，篩選數字以作榮景，卻對衰退未提解方。

台灣出口連十二黑，央行總裁楊金龍昨將今年ＧＤＰ成長率保一視作「樂觀」，經長王美花將出口衰退、通膨壓力諉為全球共業；李國鼎對改善國家、社會及產業的強烈使命感、企圖心，當朝官員身上，精神不再。

以產業觀之，有意參選下任總統的郭台銘、柯文哲、賴清德將半導體、ＡＩ列為政見，實則台灣人才培育、資金補助、新創育成、創新精神上仍有瓶頸，未提良策，長期重硬輕軟、代工思維勝於開創。此外，台灣一方面高度倚賴高科技與製造業出口，一方面服務業仍得扮演穩定就業重要角色，在人口紅利有限及缺口海嘯下，產業發展失衡亦無解方。

對於貧富不均，李國鼎曾言，在求富與求均間應先求富，但求富中應預防不均，這是過去半世紀乃至下一個五十年，政府依然未解的難題。張忠謀近日殷殷勸勉，指成功領導者應有洞見、有願景，「當然，你還必須說服人們來跟隨你。」

總統和企業家昨齊聚一堂，卻仍反芻數十年前種下的經濟果實，如今的台灣，人們卻在通膨地獄與經濟衰退風雨中掙扎，還在企盼：能看見再創台灣新經濟榮景、帶產業突圍、再造奇蹟的下一位領導者。

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