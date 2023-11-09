你不知道的李國鼎 郭台銘說給你聽

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（9）日應邀出席「第一屆李國鼎獎」頒獎典禮，他在臉書貼文表示，回憶四十四年前，他還是一個剛剛創業五年的中小企業主。1979年6月，郭台銘還不滿30歲，首次前往芝加哥參加「夏季消費電子展」，尋找商機也發掘下一階段的利基。

郭台銘說，當時在台灣館展場中，突然傳來一陣喧嘩，所有人都雀躍地喊著：「部長好！」一抬起頭來，發現不到幾公尺的距離，李國鼎先生就出現在眼前，還來不及伸手，就被李國鼎先生溫暖又有力的手握住，親切的關心「怎麼樣，接到多少訂單了？」那雙厚實而又有溫度的雙手，至今仍記憶猶新，彷彿在告訴台銘「放心去闖，政府挺你！」這也是我持續奮鬥打拚最大的動力。

他表示，許多年輕人或許不知道，台灣早年深受B型肝炎之苦，更可能導致肝癌，而被稱為「國病」。B型肝炎疫苗問世後兩年，1984年李國鼎資政獨排眾議，全面進行B型肝炎防治接種，也讓台灣的年輕人免於「國病」的傷害。這樣的精神，也是台銘克服萬難進口捐贈BNT疫苗，讓台灣的人民免於新冠肺炎肆虐的重要原因。

他指出，「愛國、熱誠、清廉」，是張忠謀創辦人對李國鼎先生的追思。張忠謀創辦人以九十二歲高齡，下周將第七度代表總統，啟程前往舊金山參加APEC峰會，張忠謀創辦人屢屢談及台灣科技產業的發展，更展現對於國家經濟發展與產業佈局的遠見與憂心。

郭台銘表示，他獲得超過103萬台灣人民的託付，以「兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉」為核心，誓言用國家CEO的前瞻與願景，為台灣打造下一個「黃金三十年」，奠定最深厚的根基。

1960年代，李國鼎先生創設全球第一的「加工出口區」，開創了台灣工業化第一波經濟革命；1980年代，李國鼎先生孕育了「台積電（2330）」，開啟了台灣科技化的第二波經濟革命；從2024年起，台銘誓言，要用AI人工智慧以及算力，創設更多「護國群山」，帶領台灣進入人工智慧的第三波經濟革命。

他強調，好的領導者，無需多言，無需內宣，留給世人的是無限的追思，留給後世的是無盡的庇蔭。「哲人日已遠，典型在夙昔」正是李國鼎先生留給所有台灣人民最珍貴的資產。

郭台銘感念李國鼎先生一生前瞻、遠見、專業、無私的精神；台銘許諾，要用最堅強的意志，無私的精神創造兩岸和平穩定、開創經濟繁榮永續、政治清廉成果共享。

郭台銘指出，「與其詛咒黑暗，不如點亮燭光！」站在戰爭與和平，衰退與繁榮，貪腐與清廉的十字路口，我們沒有袖手旁觀的條件，更沒有悲觀逃避的權利。台銘時常遙想李國鼎資政的精神，期盼能和全民一起攜手打拚，為中華民國奠定下一個黃金三十年的繁榮盛世。

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