聯強法說會／看好Q4營收季增長 明年全年業績重返成長軌道

聯強（2347）今（9）日舉行法說會，聯強副總裁杜書全表示，目前已看到消費性IT業務第3季有慢慢回溫，惟商用市場表現較弱，展望後市，聯強預期本季營收、毛利率將優於上一季度，明年在消費性IT、半導體及通訊（手機）業務帶動下，全年營收將重返成長軌道。

聯強今年第3季稅後純益17億元，EPS為1.02元。針對市況，杜書全表示，目前看到消費性IT上半年已落底，第3季有慢慢回溫，預期PC／NB需求將逐季慢慢增溫。

不過，商用IT業務則因營運成本增加，如利息增加對企業營運有直接影響，導致企業在IT支出上轉趨保守，但聯強長期仍看好商用業務，主要是因數位轉型的長期趨勢所致。

杜書全表示，第4季營收將有季增長，但預期相對去年同期仍有一成衰退。至於毛利率部分，本季表現也將優於第3季的4.22%。

聯強今年10月營收320.2億元，月減5.53%、年減11%；累計聯強今年前十個月營收3,138億元，年減10.1%。

至於其他國家通路業務方面，印度、中東、越南市場表現相當不錯，預期本季也將交出佳績。展望明年，印尼、越南、中東明年也會有強勁表現。至於泰國今年衰退較多，估明年會回到穩定正常狀態。

以營收占比來看，聯強今年第3季半導體業務比重為35%，其次為消費性電子33%、商用電子27%，至於通訊則為5%，

基於今年第3季商用與消費性需求反轉，杜書全認為，明年PC預料將呈現持平或小幅增長，其中，消費性表現優於商用。至於智慧手機走勢也將相似，呈現持平或小幅增長。

杜書全分析，有一個變數是AI PC跟AI手機，如果有殺手級應用出現，確實可以為相關市場帶來很大的利多，但目前仍要觀察。

展望2024年，聯強定調，全年營收將重返成長軌道，四大業務消費性IT、商用IT、半導體及通訊皆會成長，若以成長性來看，首推消費性IT，第二則是通訊與半導體，至於商用業務增長幅度會較小。

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