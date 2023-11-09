透過頒獎延續李國鼎精神 蔡總統感謝張忠謀對台灣半導體產業貢獻

蔡英文總統今（9）日出席「第一屆李國鼎獎頒獎典禮」，感謝首屆獲獎人台積電創辦人張忠謀對台灣高科技產業及經濟發展的重大貢獻。她說，台灣半導體產業在世界占有領先地位絕非偶然，李國鼎和張忠謀共同奮鬥的故事，是我國經濟史上珍貴的一頁，更持續彰顯全球半導體發展。她強調，政府會繼續發揮臺灣優勢，提升國際競爭力，期盼和民間持續合作，為產業帶來創新變革。

蔡英文上台致詞表示，恭喜台積電張忠謀創辦人獲獎，並感謝李國鼎科技發展基金會，透過這個獎項延續李資政（李國鼎）的時代精神。

她說，李資政是台灣經濟奇蹟的領航者，帶領台灣走過關鍵年代。他在擔任行政院政務委員期間，確立台灣高科技產業發展的政策，行政院也因此成立新竹科學園區。當國內企業都還不熟悉半導體時，李資政曾經一一拜訪國內企業，為兩家半導體公司奔走、募款。

蔡總統並提到，台積電創辦人張忠謀曾說，「沒有李國鼎，就沒有台積電」。她相信，熟悉李資政的朋友、貴賓，都會認同張創辦人這句話，也會認同張創辦人就是第一屆李國鼎獎的不二人選。

總統表示，張創辦人是她非常敬重的前輩，也是請益國政的好友；對臺灣高科技產業以及經濟發展，同樣具有非常重大的貢獻。她在2018年頒贈張創辦人「一等卿雲勳章」，感謝其對國家的貢獻。

總統指出，這個月，張創辦人（張忠謀）將第6度代表她出席APEC「經濟領袖會議」，向國際社會傳達臺灣是有能力、可信賴的合作夥伴。她要感謝張創辦人的付出，協助臺灣走向世界，他努力的心血，也讓世界走進台灣。

蔡總統並與大家分享，這幾年來，她在總統府接見許多外賓，雖然他們來自不同的國家及領域，但都對一件事情非常感興趣，就是台灣的半導體產業。

蔡總統認為，台灣的半導體產業能在世界占有領先地位，絕非偶然。李資政和張創辦人共同奮鬥的故事，是台灣經濟史上珍貴的一頁，更是持續彰顯全球半導體發展，極為關鍵的一章。

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