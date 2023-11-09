總統參選人「為台灣而唱」？生成式AI打造4人合唱影像 眼見不一定為憑
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）今天推出4名2024總統選舉參選人跨黨派合作演唱的單曲「為台灣而唱」。Taiwan AILabs表示，人聲、音樂及影像皆由人工智慧生成技術打造，目的是提醒民眾在生成式AI時代，眼見已經不能為憑。
Taiwan AI Labs表示，尤其在總統大選期間，更要對各種可疑的影音與文字訊息保持警覺、做好查證。
Taiwan AI Labs發布新聞稿說明，AI模仿討論度最高的4名總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘的說話聲音與歌聲，在「為台灣而唱」影片中合唱，透過生成式AI技術，讓4名總統參選人一同在擬真且復古的KTV伴唱帶呈現，鼓勵台灣人民為理想而努力，站出來投下神聖一票。
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，這部MV音樂影片藉由台灣人工智慧實驗室雅婷Studio的最新技術「AI翻唱」，唱出4名參選人的聲音，搭配「AI音樂生成」技術作為音樂創作靈感，人物則使用AI人物生成的動畫技術，打造出極具特色的AI音樂單曲。
杜奕瑾強調，此時推出這部影音作品，將作為新時代媒體數位素養示範，為民眾建立認知安全韌性。
杜奕瑾指出，台灣人工智慧實驗室創建的非營利訊息平台「迷音Miin」，透過AI科技可以協助民眾接觸更完整且安全的訊息，多比較各家媒體的報導、警示協同訊息操作，可減少被誤導、避免掉入認知陷阱中。
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