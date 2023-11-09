來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤：再去逛夜市

輝達執行長黃仁勳現身台積電創辦人張忠謀頒獎典禮，當主辦的李國鼎科技發金基金會王伯元道出他自美趕來台灣並親抵會場時，掀起一片驚訝，連蔡英文總統在他後面致詞也不禁開玩笑說：「在他後面講話壓力很大。」

黃仁勳在會後仍成為媒體追逐焦點，在媒體問他會不會晚上和老張夫妻一起用餐，黃愣了一下說：「有可能哦！」似乎對張忠謀夫人張淑芬手藝極為肯定。

但中磊董事長，同時也是李國鼎科技發展基金會董事長的王伯元在旁提醒說：「你今天出席事前保密，沒有提前譲張夫人（張淑芬）知道，她可能來不及幫你準備晚餐，此時黃仁勳回頭向媒體說，「今晚再去逛夜市。」媒體追問去哪個夜市，黃仁勳笑而不答。媒體即立刻補上一句，「花娘小館」。

黃仁勳上個月才來台灣，當時原定參加10月15、16日在以色列舉行AI高峰會，因爆發以哈戰爭臨時取消，改來台灣，15日直接來台準備參加鴻海集團於10月18日舉行的「鴻海科技日」，被民眾目擊他提前來台並逛寧夏夜市，他又前往喜愛的川菜餐廳「花娘小館」，甚至霸氣幫當時餐廳所有用餐客人直接埋單。

細數黃仁勳今年已多次來台，6月初他來台灣時，曾點名幾家他喜歡的美食，像是饒河街麻花捲、內湖的「牛耳牛肉麵」，而最令他印象深刻的是「花娘小館」，被他稱讚料理相當好吃，尤其「蒼蠅頭」更被他點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。

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