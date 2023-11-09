快訊

違停新制暫緩挨轟朝令夕改 交通部今宣布兩大規畫

中職／總冠軍賽第5戰洋投對決 威能帝、布里悍天母硬碰硬

以為在日本！赴陸驚「比台灣先進」 他嘆：小確幸會害死我們

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤：再去逛夜市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

輝達執行長黃仁勳現身台積電創辦人張忠謀頒獎典禮，當主辦的李國鼎科技發金基金會王伯元道出他自美趕來台灣並親抵會場時，掀起一片驚訝，連蔡英文總統在他後面致詞也不禁開玩笑說：「在他後面講話壓力很大。」

黃仁勳在會後仍成為媒體追逐焦點，在媒體問他會不會晚上和老張夫妻一起用餐，黃愣了一下說：「有可能哦！」似乎對張忠謀夫人張淑芬手藝極為肯定。

但中磊董事長，同時也是李國鼎科技發展基金會董事長的王伯元在旁提醒說：「你今天出席事前保密，沒有提前譲張夫人（張淑芬）知道，她可能來不及幫你準備晚餐，此時黃仁勳回頭向媒體說，「今晚再去逛夜市。」媒體追問去哪個夜市，黃仁勳笑而不答。媒體即立刻補上一句，「花娘小館」。

黃仁勳上個月才來台灣，當時原定參加10月15、16日在以色列舉行AI高峰會，因爆發以哈戰爭臨時取消，改來台灣，15日直接來台準備參加鴻海集團於10月18日舉行的「鴻海科技日」，被民眾目擊他提前來台並逛寧夏夜市，他又前往喜愛的川菜餐廳「花娘小館」，甚至霸氣幫當時餐廳所有用餐客人直接埋單。

細數黃仁勳今年已多次來台，6月初他來台灣時，曾點名幾家他喜歡的美食，像是饒河街麻花捲、內湖的「牛耳牛肉麵」，而最令他印象深刻的是「花娘小館」，被他稱讚料理相當好吃，尤其「蒼蠅頭」更被他點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。

黃仁勳 夜市 鴻海 張忠謀 張淑芬 台積電 輝達

延伸閱讀

張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎 「李國鼎是推動台灣經濟奇蹟的人」

發跡史有望拍成電影？ 黃仁勳點名成龍來演自己「長得像」

名人養生／如同治理公司，退休生活也有計畫且規律的執行！5個堅持讓92歲張忠謀容光煥發

美晶片新禁令讓黃仁勳徹夜未眠！業者直言「抓到要害」…盤點輝達供應鏈影響

相關新聞

張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎 「李國鼎是推動台灣經濟奇蹟的人」

李國鼎科技發展基金會今（9）日盛大舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮，由護國神山台積電的創辦人張忠謀獲獎，蔡英文總總親臨致賀，前...

為好友遠道而來！張忠謀獲頒李國鼎獎 黃仁勳：沒有他和台積電 就沒有輝達

台積電創辦人張忠謀今日獲李國鼎科技發展基金會頒發第一屆李國鼎獎，和張忠謀交情深遠的輝達執行長黃仁勳賢伉儷專程由美來台參加...

張忠謀獲頒李國鼎獎！現場大咖雲集 台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

台積電（2330）創辦人張忠謀今（9）日出席「第一屆李國鼎獎」頒獎典禮受獎，他的好友輝達執行長黃仁勳與夫人皆到場，台積電...

甘利明：日本內閣明天發布台積電二廠補貼 新預算金額為9000億日圓

半導體戰略推進議員連盟會長甘利明表示，明天內閣會發布新補助半導體的新預算，其中給台積電（2330）第二階段擴建補助金額為...

獲頒李國鼎獎 張忠謀：沒有李國鼎就沒有台積電！

台積電（2330）創辦人張忠謀獲得李國鼎科技發展基金會頒發第一屆李國鼎獎，張忠謀親自出席領獎，蔡英文總統也到場祝賀。張忠...

半導體巨擘施敏離世 台積電：對產業永續發展功不可沒

非揮發性記憶體發明人、被譽為半導體元件物理界教父的施敏博士11月6日離世，享壽87歲。消息引發產業界關注，對此，回應記者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。