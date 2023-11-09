Google演算法違反公平法？公平會已約談Google：兩個月內討論

公平會之前對Google做為平台，是否在關鍵字廣告中涉及推波助瀾乃至違反公平法之嫌已經立案調查，立委今天詢問公平會目前進度，何時可以完成調查？公平會表示，已經發出150分問卷了解廣告相關業者意見，也已請Google說明，大約二個月內會提報委員會討論。

數位經濟時代來臨，Google等科技巨擘掌握市場影響力，常透過演算法在平台進行更多運用，公平會委員會今年1月間通過委員臨時提案，針對Google是否在關鍵字廣告中涉及違反公平法立案調查。今年3月函請Google提出書面說明，之前也表示將在5月請Google到會說明。

立委邱志偉今天在立院經濟委員會審查公平會預算時，進一步關切此案進度？何時可以完成調查？

公平會表示，已經發放150多分問卷了解廣告相關業者想法，主委李鎂則表示，公平會重點關注平台、廣告主是否涉及聯合行為，已經請Google到會說明，目前正持續彙整資料中，預估2個月內會將Google關鍵字廣告案提交到委員會討論。

邱志遠提醒公平會加快腳步，如果Google有違法，就要立刻導正，不要一拖再拖，會被外界認為公平會是紙老虎。

商品推薦