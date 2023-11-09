為好友遠道而來！張忠謀獲頒李國鼎獎 黃仁勳：沒有他和台積電 就沒有輝達

台積電創辦人張忠謀今日獲李國鼎科技發展基金會頒發第一屆李國鼎獎，和張忠謀交情深遠的輝達執行長黃仁勳賢伉儷專程由美來台參加這場頒獎盛會。他在致詞時最後提到，「張忠謀說沒有李國鼎就沒有台積電，我則要說，沒有張忠謀就沒有輝達，沒有他所創立的台積電就沒有輝達今天的成就，沒有台積電就沒有台灣科技在全球與有舉足輕重的台灣！」他佩服張忠謀的真知灼見，也感謝他為全球科技業帶來巨大的貢獻 。

黃仁勳致詞時說，永遠記得首次和張忠謀談話時，他提到的正直（integrity）(正直)成為台積的堅實企業文化，而信任（Trust）正是我們所相信的加上便宜的生產成本，讓所有客戶都能實現他們的創新，這是不可思議的成就。

黃仁動提到，台積是張忠謀創業的最傑出的作品，他帶來三個奇蹟：替客戶客製化、生產的規模、創新的技術。如果沒有他創立的台積電，台灣經濟不會有今天的成就。

前副總統蕭萬長代表李國鼎評審委員會致詞說，台灣半導產業占台灣國內生產毛額（GDP）比重高達15%，是最重要的產業，其中台積貢獻 更是擎天一柱；張忠謀創設的半導體新的營業模式，帶動上游IC設計和下游封測快速發展， 讓台灣成全球半導體重鎮， 功不可沒，台積電不僅成為台灣的護國神山，且位列全球十大公司，對世界經濟有關鍵貢獻 ，並使世界手機有了很創新服務，國外機構甚至評比為「世界最重要的公司 」，身為國人的他與有榮焉。

張忠謀獲獎無數，但今日獲頒第一屆李國鼎獎，台積電高層包括台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、副董事長曾繁城、資深副總秦永沛、羅唯仁、米玉傑、侯永清等，都出席祝賀。

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