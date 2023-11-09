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張忠謀獲頒李國鼎獎 Nvidia創辦人黃仁勳低調現身

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
NVIDIA創辦人黃仁勳低調現身第一屆李國鼎獎頒獎典禮。記者簡永祥攝影
NVIDIA創辦人黃仁勳低調現身第一屆李國鼎獎頒獎典禮。記者簡永祥攝影

李國鼎科技發展基金會今天舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮，由台積電（2330）創辦人張忠謀獲獎，張忠謀出席領獎，蔡英文總統也到場祝賀。

特別的是NVIDIA創辦人黃仁勳也低調現身頒獎典禮。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，黃仁勳今日特別搭飛機抵台，與太太一起來參加張忠謀先生獲頒李國鼎獎的現場。

王伯元表示，時逢李國鼎資政逝世22周年，透過李國鼎獎的設立，傳揚李國鼎的時代精神，帶動台灣產業界以更高層次的合作大戰略，打造產業創新的出海口，不僅確保當前優勢，更持續推升台灣產業榮景，再造持續成長契機。

李國鼎科技發展基金會今天舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮。記者簡永祥攝影
李國鼎科技發展基金會今天舉行第一屆李國鼎獎頒獎典禮。記者簡永祥攝影

張忠謀 黃仁勳 台積電

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