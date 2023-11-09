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獲頒李國鼎獎 張忠謀：沒有李國鼎就沒有台積電！
台積電（2330）創辦人張忠謀獲得李國鼎科技發展基金會頒發第一屆李國鼎獎，張忠謀親自出席領獎，蔡英文總統也到場祝賀。張忠謀透過影片表示，「沒有李國鼎就沒有台積電。」
李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，遴選委員認為得獎人應具備條件，包含對台灣經濟及科技產業有重大貢獻，受到台灣社會高度認可，具國際知名度，與李資政有深厚淵緣，第一屆李國鼎獎由台積電創辦人張忠謀獲得，張創辦人獲獎無數，也感謝他接受李國鼎獎。
張忠謀透過影片指出，我到台灣擔任工研院，雖然是徐賢修邀請我，但是是李國鼎先生促使我做這個決定，我才剛到台灣幾個禮拜，就叫我去辦公室，組一個半導體公司推動半導體業，讓我自己決定商業模式，沒有李國鼎就沒有台積電。
而張忠謀獨創的晶圓代工商業模式，也是奠定台積電在全球半導體產業地位的關鍵因素。
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