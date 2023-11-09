雙11購物節明登場 先買後付Aftee拚3倍成長目標
後天是電商大檔雙11購物節，先買後付業者也加入戰場，AFTEE先享後付表示，今年已結合十大電商品牌，希望能夠飆出3倍成長目標。
資策會調查顯示，台灣網購族消費力於近年明顯增長，年度消費金額逾六萬的國人更成長近5%，其中，超過七成民眾偏好的購物平台類型以「綜合性電商平台」高居第一。
對此，AFTEE先享後付總經理角元友樹分享：「AFTEE先享後付連續兩年攜Yahoo奇摩購物中心參戰雙十一檔期，並合作多家商戶推出優惠活動，於去年創下交易量2倍成長、新會員成長率較平時提升3.5倍的佳績。
而透過內部數據發現，隨雙11購物節將至，近一週內交易量已出現漲幅，今年AFTEE先享後付期待延續去年雙十一熱潮，邀請逾10大知名電商品牌參與聯合優惠活動，不僅看好今年雙11購物節期間業績能飆出目標3倍成長，也希望透過多重優惠力度，為AFTEE先享後付、合作商戶及消費者三方創造三贏。
AFTEE表示，已聯合眾多知名商家搶攻雙11購物節商機，主揪三方聯合優惠，攜手Yahoo奇摩購物中心與樂桃航空，凡於Yahoo奇摩購物中心消費使用「AFTEE先享後付」支付，將有機會獲得樂桃航空Peach點數。此外也同步攜手7-ELEVEN i預購/i划算平台、網羅11個日系品牌的Dot st TW服飾商店、及台灣自創極簡時尚品牌 CHOIR，各別推出獨家折上折優惠，讓百萬用戶享受便利、安全的支付體驗，最高可享高達70％的AFTEE先享後付用戶專屬折扣。
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