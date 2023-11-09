甘利明：日本內閣明天發布台積電二廠補貼 新預算金額為9000億日圓

半導體戰略推進議員連盟會長甘利明表示，明天內閣會發布新補助半導體的新預算，其中給台積電（2330）第二階段擴建補助金額為9,000億日圓，進行最先進的7奈米(nm)晶片擴建，日本要成為全球最重要的半導體供應基地，這是基於國家安全，才會推出日本史上從來沒有過的高額補助。

甘利明表示，這次內閣的修正案補貼案日本半導體補貼金額為1.9兆日圓，日本企業5,900億日圓，台積電第二期擴建工程9,000億日圓，未來可用於協助Sony增產CMOS影像感測器生產銷售。

日本未來會有最先進的7奈米(nm)晶片生產線，也感到非常榮幸，日本工程師能參與這一塊，未來會帶來良好的刺激。

甘利明指出，這次推出的補助金額是前所未有的補助，未來也一定要確保廠商的營運利潤，日本要在半導體供應鏈中要成為重要的供應國家之一；未來會依據發展概況，來評估降低補助金額，長期要成為半導體重要基地，日本也會提供各種方案來支持。

黃志芳表示，日本推動半導體產業發展的重要大臣，日本一定要振興半導體企業，因此成為半導體戰略推進議員連盟，數年後半導體已經成為全球最重要的產業，也是促成台積電來日本投資的重要推手。

黃志芳進一步指出，日本對台灣半導體提供補助，張忠謀講過，日本的工作精神跟先進科技，是很適合發展半導體，長期對台日半導體的合作非常樂觀。

甘利明進一步表示，日本要發展數位轉型半導體是不可以缺席，是DX（數位轉型）的重要關鍵，日本才能掌握半導體關鍵製程，日本提供半導體材料市占率50%，相關的機械設備市占率也有30%，現在全球許多的半導體都是由台積電來提供，台積電必分散產能，才能確保各國的國家安全，未來日本、台灣、美國一起生產合作，從經濟安全角度來看，非常重要。

高階半導體需求量龐大，包括雲端、AI產業都會有龐大需求，所以一個國家要有能力提供半導體產品穩定的供應量，未來高階電子產品需求會不斷的成長，對於半導體需求只會增加不會減少。

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