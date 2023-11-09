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輝達H100再創佳績 MLPerf 標準測試再加速三倍

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
美系AI晶片大廠輝達（Nvidia）。 美聯社
美系AI晶片大廠輝達（Nvidia）。 美聯社

繪圖晶片大廠輝達NVIDIA）人工智慧（AI）平台在最新的MLPerf產業基準測試中再創新紀錄，當中以H100組成的AI超級電腦，在生成式AI領域中，僅在3.9分鐘內完成了基於GPT-3模型、擁有1,750億個參數的訓練基準，與輝達於此測試在不到六個月前甫推出時所創下的10.9分鐘紀錄相比，本次成績提高了近3倍。

據了解，MLPerf是由學術界、研究實驗室和業界人士組成AI聯盟，透過公平準則、實用基準等規範，為硬體、軟體和服務的訓練與推論效能提供中立評估，且全部在預定條件下執行。

輝達的AI平台在最新的MLPerf產業基準測試中提高了AI訓練和高效能運算的標準，在眾多新紀錄和里程碑中，生成式AI領域的一項紀錄特別突出：由多達1萬752個NVIDIA H100 Tensor Core GPU和NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路技術驅動的NVIDIA Eos人工智慧超級電腦。

結果顯示僅在3.9分鐘內完成了基於GPT-3模型、擁有1,750億個參數的訓練基準，與NVIDIA於此測試在不到6個月前甫推出時所創下的10.9分鐘紀錄相比，本次成績提高了近3倍。

輝達指出，該基準測試使用了流行的ChatGPT服務背後完整GPT-3資料集的一部分。透過推斷，Eos現在只需八天即可完成訓練，比過往使用512個A100 GPU的最先進系統快上73倍。

輝達表示，在這一輪的新生成式人工智慧測試中，1,024個NVIDIA Hopper架構的GPU在2.5分鐘內完成了基於穩定擴散文本到圖像模型的訓練基準，為這一新工作負載建立了高標準。

高效率地擴展是生成式AI的關鍵需求，輝達表示，因為大型語言模型每年都在以數量級的速度成長，最新結果顯示出輝達有能力應對全球最大資料中心也必須克服、且前所未有的挑戰。

AI 輝達 NVIDIA

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