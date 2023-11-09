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戴爾攜手Meta Llama 2 推動本地端生成式AI創新

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
戴爾。 路透
戴爾。 路透

戴爾科技集團攜手Meta，協助客戶運用Dell生成式AI產品組合，包括IT基礎架構、客戶端裝置與專業服務，更簡易地在本地部署Meta Llama 2模型。

戴爾科技集團首席人工智慧長Jeff Boudreau表示：「我們正處於一個新時代開端，生成式AI正在改變各產業的營運、創新與競爭方式。戴爾與Meta透過技術合作，藉由詳細的實施指南，以及適用各種部署規模的最佳軟體和硬體基礎架構，協助客戶更易取得開源生成式AI。客戶將能輕鬆在本地部署安全的生成式AI模型，獲得可靠的新方法與洞察。」

此次合作結合戴爾銷量最佳的基礎架構產品組合與Llama 2系列AI模型，簡化本地端AI環境。客戶可以在傳統資料中心或邊緣位置加速生成式AI運作。戴爾將Meta Llama 2模型整合至系統調整工具中，協助客戶導入正確解決方案，支援Llama 2為基礎的AI工作。

搭配Meta Llama 2的Dell Validated Design 生成式AI，提供經過預先測試與驗證的戴爾基礎架構、軟體與服務，簡化本地專案的部署與管理。企業使用完整記錄的部署與配置指南，可以更快地營運生成式AI基礎架構，且更有預測性地操作Llama 2。

各種規模的企業都能藉由Meta Llama 2及Dell Validated生成式AI解決方案的技術與服務組合，搭配可靠的工具建立生成式AI解決方案，應用範圍從桌上型電腦、關鍵資料中心、邊緣位置到公有雲。

AI 戴爾 Meta

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