帆宣南科六廠今動土 打造智慧減碳新廠

知名半導體及面板設備大廠帆宣系統科技（6196），南科六廠今（9）日舉行動土典禮，預計將於2024年底完工。未來將投入國際重要客戶的設備製造及研發，此廠不單是帆宣成立35年來最大的廠房，也是台南科學園區三期第一個標竿廠房建築。設計兼顧環境永續，型塑台南三期成為智慧科技節能永續的新重鎮。

由於未來業務需求成長，帆宣現有廠房空間不足，於南科三期規劃一萬坪土地，結AI智慧、永續減碳，以及綠建築概念打造全新智慧廠房，成為南科三期第一個進駐的廠商。

帆宣系統科技做為一家全方位發展的半導體整合服務公司，不僅是台積電（2330）重要廠務供應商，早在20年前便投入資源開始設備製造與研發，無論在半導體或是面板設備上，都扮演舉足輕重的角色，更連續多次榮獲全球設備大廠的肯定， 在激烈的國際競備中，實屬不易。

台南科學園區第三期，範圍北起區道南134線（民生路）、南至國道8號北側，鄰近樹谷聯絡道、北外環快速道路等建設，交通區位優越；全區規劃約48.2公頃事業專用區、45.4公頃公共設施用地，不僅滿足既有台南科學園區業者的業務擴張需求，更吸引許多海外國際廠商的進駐，點亮整個台南科學園區，成為永續減碳的科技重鎮，帶來4900個就業機會以及392億元年均產值。

帆宣科技專精於半導體設備的設計製造與整合，協助客戶達成先進製程研發和量產目標，團隊不斷在科技上尋求創新突破，吸引許多優秀人才加入， 此次新廠設計結合許多綠色環保節能減碳的概念，綠化率110.84%，預計年固碳量10104.82 kg，讓員工在工作場域中，能有寬闊的綠色視野，保持清晰思維突破工作挑戰，在環保永續節能的新概念下，此座新廠也將為南科三期指標性的綠色廠房。

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