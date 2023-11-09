NCC 強化國際來話攔阻及警示機制 效果明顯

因應「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，國家通訊傳播委員會（NCC）責成電信業者強化國際來話攔阻及警示機制。據統計自5月份5,080萬通國際來話，下降為10月份1,503萬通，大幅減少3,576萬通；而「+886」開頭之國際來話數量則自最高5月份1,642萬通，持續下降至10月份84萬通，顯示前述措施已發揮相當成效。

NCC指出，為攔阻偽冒我國號碼之國際詐騙來話，從源頭減少民眾接觸國際詐騙電話之數量，該會與電信業者合作，透過電信系統升級及完善攔阻技術，以降低民眾受騙風險，自2023年5月起攔阻「+8860-8」開頭之偽冒來話、10月起攔阻「+ 8869」開頭之偽冒來話。

NCC說明，透過國際電話進行詐騙是犯罪集團常用手法，當接到國際來話時，有必要提醒民眾提高警覺，避免輕易受騙，該會要求電信業者於民眾接聽國際來話前應先撥放警示語音，2023年 9月起中華電信市話接聽所有國際來話均提供語音警示服務，2023年10月起行動電信業者對接聽「+8869」開頭國際來話提供語音警示服務。

NCC表示，實施國際來話攔阻及警示機制後，國際來話數量明顯下降，自今年5月份5,080萬通國際來話，下降為10月份1,503萬通，大幅減少3,576萬通；而「+886」開頭之國際來話數量則自最高2023年5月份1,642萬通，持續下降至10月份84萬通，顯示前述措施已發揮相當成效。

NCC強調，該會將繼續督促電信業者精進堵詐措施，目標達到全面攔阻境外偽冒我國號碼來話、全面語音警示境外國際來話，後續將配合整體政府防詐政策，執行各項打詐措施，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」目標，共同維護社會治安，保護民眾生命財產安全。

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