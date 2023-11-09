無人機國家隊 羅正方：作美國援助烏克蘭、以色列的後盾

經緯航太董事長羅正方表示，台灣無人機產業界此時投入軍用商規無人機原型機試製，主要是為先蓄積打造非紅供應鏈的能量，同時因應全球無人機載台、零附件缺貨的趨勢，提供本土產業納入盟邦需求供應鏈的機會。

他說，烏克蘭戰場一個月打掉1萬台各型無人機，美國產業界因新冠疫情缺工，短期作不出來，要動員所有盟國起來做，這是我國自行架構無人機生產線目的，台灣的無人機產業，不是只靠國防部這幾千架支撐。

經緯航太研發海軍陸用型監偵無人機、陸軍監偵無機原型機通過軍方驗收，羅正方說，這型無人機採用以色列製的相機，釸晶片採用東元，電纜用大亞，電池是台泥子公司能源科技提供，全屬非紅供應鏈。經緯在一年內整合了國內外產品，通過軍方高達50餘項測試。滯空6小時的航程，在俄烏或加薩戰場都能使用。

羅正方是前任台南市長張燦鍙的建設局長，1998年在市府出任工策會總幹事、建設局長，陳水扁總統任內任交通部長室主任，父親是白色恐怖受難者，學生時代參與野百合運動，曾任漢翔公司總經理，參選立委，創設經緯航太，今年承攬五個軍用商規無人機政府標案，羅正方深厚綠營黨政關係的背景，受到關注與質疑。

羅正方表示，他創設的經緯航太，在無人機產業上，長年來不僅國防應用，在防救災、智慧農業、國土測繪及至於智慧巡檢、物流的領域的開拓，專業都可檢驗。若外界認為他是因政黨背景，讓公司得以從事這項門檻較高業務，那他努力不夠。

羅正方說，他有幸在產業界、學界與政界都待過，對閱歷是加分，就整個國家任務工程說，這是團體工作，成敗不在一個人。業界一年來動員起來，各家公司都有長足進步，包含經緯航太在內。

羅正方指出，無人機產業對台海防衛與不對稱作戰，特別是從烏俄到以巴衝突，都看得出無人機發展已是全世界潮流，這種國防準備不應分藍綠，也是全民為解決少子化的國發目標。

對於國軍插隊編列採購軍用商規無人機預算，羅正方表示，現階段藉由供應軍方原型機的試製，目標是為打造台灣的非紅供應鏈，構想是趕快讓台灣本土的供應鏈能夠自主。在全球地緣政治愈來愈清楚下，印度已宣布不能再使用中國大陸零件，德國禁用華為手機，美日更不必說，早就禁了，與經緯合作的土耳其，也說要分散風險。從俄烏戰爭打到高加索，到以色列加薩，現在全球都缺無人機，既不適全部都押在中國大陸供應鏈上，這是國內無人機產業很大的機會。經濟部一整年來作的事，就是提供本土產業機會，以國家隊方式試製。

他說，烏克蘭戰場一個月耗損1萬台各型無人機，9月底26個國家超過250間公司在烏克蘭開會，表達這樣打下去恐難持續援助；美國未來要一個月內生產1萬台無人機，目標是要備妥能在24小時內打擊1000個目標的能量，但美國產業界因新冠疫情剛恢復，產線仍缺工，短期作不出來，要動員所有盟國起來做，這是我國自行架構生產線目的。台灣無人機產業不是只靠國防部這幾千架支撐，不管是國防部或美日北約歐盟的需求，全球需求都短缺，產業界因此求人不如求已。

羅正方表示，考量我國作戰需求，義務役延長一年，政府當初向年輕人說四個月基礎訓練後，剩下八個月進階訓練，現在肩射飛彈或無人機操作很重要，若役男入伍仍在除草捉蚊，豈不奇怪。現在以色列遭哈瑪斯攻擊，也有無人機參戰，整個戰場狀況都已改變下，國軍在無人機戰術整評或未來需求上，已訂出軍用軍規有八款，軍用商規有五款，台灣若作不出來，用買的也要買進來。只是時程上國內若趕得到，自給自足最好，建軍時程繼續用10年規畫，5年兵力整建緩慢建案，不是不行，但全球變化大，趕快部署，我國也才部署4000架。

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