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高通234億和解方案 公平會首次證實：投資台灣7億美元已達標

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會107年與高通達成和解，將原本234億裁罰改為七年內在台投資7億美金（約台幣210億元）條件，今年底就是和解期限。路透
公平會107年與高通達成和解，將原本234億裁罰改為七年內在台投資7億美金（約台幣210億元）條件，今年底就是和解期限。路透

公平會107年與高通達成和解，將原本234億裁罰改為七年內在台投資7億美金（約台幣210億元）條件，今年底就是和解期限，公平會主委李鎂今天在立院經濟委員會首次證實，「目前高通在台投資金額已達到7億美金。」她說，目前高通都依據和解條件執行，過程算是順利。

公平會於106年以壟斷為由，對高通祭出天價234億元罰鍰。不過隔年出現大逆轉，高通與公平會達成和解，高通承諾將在未來五年內投資7億美元，動台灣產業方案，包括 5G 合作、新市場拓展、與新創公司及大學合作，並設立台灣營運及製造工程中心。

立院經濟委員會今天審查公平會113年預算，立委關切公平會與和解期限即將在年底到期，公平會是否緊盯高通執行和解進度？

賴瑞隆詢問，高通和解2百多億元，年底前要結案，但高通前陣子傳出裁員，公平會是否追蹤和解條件執行進度?裁員是否違反和解條件？此事為國人高度關切，如果高通虛晃一招，國人無法接受，要求公平會一定要為國人權益把關。

李鎂表示，與高通和解進度都定期與各部會進行檢視盤點，目前都按照和解條件執行，高通裁員屬於全球人事調整，不影響在台投資，公平會隨時緊盯進度。

隨後回覆立委呂玉玲詢問，高通到目前為止是否已達到當初承諾7億美金投資時，李鎂首次答覆，與高通和解具有法律效力，隨時盤點，目前（高通在台投資）已經達到7億了。她說，今年是最後一年，目前高通都依據和解條件執行，過程算是順利。

高通 公平會

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