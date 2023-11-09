打造職場實戰力 華碩校園創作者育成工作坊開放報名

為讓更多校園創作者菁英提前掌握業界前線動態與趨勢，協助準社會新鮮人快速累積即戰力，無縫接軌職場，華碩（2357）宣布正式啟動「ProArt University校園創作者育成工作坊」計畫，首場活動【AI視界x CG未來】預計於本月25日登場，即起開放報名。

當天將邀請擁有20多年跨國及好萊塢影視特效製作經驗、SDDS FILM工作室視效總監「海狗 (左志中)」現身說法，分享當今CG技術發展與未來展望，並藉由手把手的實務操作和指導，無私傳授其畢生所學技能及心得。

此外，本次活動除特別選在為學、業界孕育無數設計人才的實踐大學舉辦，亦同步請來媒體傳達系主任陳威志與講師高捷，探討在AI科技浪潮下，特效相關領域的從業人員該以何種心態、策略因應，方能在每次挑戰及機會中充分發揮自身優勢，奠定堅實基礎，重新定義創作價值，打造最引人入勝的完美之作！

同時還有「初步認識通用場景描述 (USD) 」、「Houdini Solaris入門教學」等豐富多元的課程內容，搭配現場ASUS PBA(Powered by ASUS)主機及ProArt螢幕等頂級硬體設備，無論3D影像渲染、動態模擬、影片編輯或圖像設計皆隨心所欲，並將優化和改善傳統特效工作流程痛點、大幅提升執行效率，引領學員遨遊浩瀚無垠的創新「視」界。

報名入選者即為華碩ProArt校園創作者種子成員，並享有多項獨家專屬禮遇，包括旗下產品設備試用 / 採購優惠、競賽獎勵、活動優先參與權、企業參訪、以及搶先獲得業師 / 企業實習工作面試安排等。

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