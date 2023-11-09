聽新聞
test
0:00 / 0:00
入股中嘉踩紅線 三立允諾限期改正
三立集團投資多媒體系統業者中嘉數位，觸及中嘉數位交易案過關時附負擔的紅線。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天要三立集團、中嘉數位到會報告。ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，有委員要求三立限期更正，三立也允諾願意配合主管機關改正，但到底是出售中嘉股權、切割三立新聞台，或以其他方式完成，三立代表表示要回去與經營階層討論後再提出書面說明。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 蘋果新品／超好看！太空黑色M3版MacBook Pro來了 新24吋iMac速度快2倍
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
📢 【周報】AirPods單耳沒電原因是它
📢 5款限免LINE貼圖！喔熊、我是馬克爽用到明年兒童節
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言