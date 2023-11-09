聽新聞
test
0:00 / 0:00

入股中嘉踩紅線 三立允諾限期改正

聯合報／ 記者彭慧明何醒邦／台北報導

三立集團投資多媒體系統業者中嘉數位，觸及中嘉數位交易案過關時附負擔的紅線。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天要三立集團、中嘉數位到會報告。ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，有委員要求三立限期更正，三立也允諾願意配合主管機關改正，但到底是出售中嘉股權、切割三立新聞台，或以其他方式完成，三立代表表示要回去與經營階層討論後再提出書面說明。

主管

延伸閱讀

立委爆料建商也染指中嘉 房產大咖為何搶當媒體老闆？

護航三立入主中嘉？ 陳耀祥：這2天不陳述 依調查決定

侯友宜稱選上NCC砍掉重練 陳耀祥：回到戒嚴時新聞局？

立委再爆新聞頻道染指系統業者 東森電視董事入主中嘉

相關新聞

NB春燕來了…集邦：明年重返成長 雙A、廣達、仁寶等受惠

筆電市場明年春燕報到。研調機構集邦科技（TrendForce）昨（8）日發布報告指出，隨著庫存壓力緩解，2024年全球筆...

入股中嘉踩紅線 三立允諾限期改正

三立集團投資多媒體系統業者中嘉數位，觸及中嘉數位交易案過關時附負擔的紅線。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天要三立集團、中...

AI供應鏈重獲外資青睞 緯穎、緯創、廣達、世芯等吸引關愛眼神

AI供應鏈重奪外資圈目光，包括緯穎、緯創、廣達、世芯-KY、創意、川湖等個股近期紛紛獲得外資按讚，激勵AI族群昨（8）日...

經長赴日訪半導體商 建構神隊友夥伴關係

台日地緣相近，雙方經貿產業合作關係密切，經濟部長王美花昨（8）日起至13日率團訪日，此行主要為進一步深化台日在未來先進技...

AI PC殺手級應用…等等

AI PC成為近期PC業人氣話題，惟研調機構集邦科技（TrendForce）昨（8）日最新報告對AI PC短線發展持保留...

宏碁搶攻個人化癌症疫苗 利用旗下AI模型技術

宏碁集團搶進癌症疫苗相關領域，以旗下AI模型技術，攜手中研院合作發展個人化mRNA癌症疫苗，搶進當紅的AI醫療防癌市場。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。