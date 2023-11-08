吳政忠：台灣須有AI基本法 台版ChatGPT資料庫拚多元

國科會主委吳政忠今天表示，台灣一定需要AI基本法，但相關技術仍在發展中，因此法案推出時程須拿捏；至於台版ChatGPT「可信任AI對話引擎」訓練資料庫領域是否夠多元，他指出，文化部、體育署發行的素材都在處理授權中。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會預算案等，國民黨立委鄭麗文質詢時關切，政府開發台灣版ChatGPT「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）參數量為70億、130億，Google、微軟模型也有支援繁體中文，且參數量高達1000多億。

吳政忠表示，台灣擁有繁體中文資料，微軟、亞馬遜等也會來與台合作，「我們正在努力當中」。

民進黨立委吳思瑤則詢問，TAIDE經費約新台幣3億元是否足夠；吳政忠表示，目前尚足，因為硬體面是用既有AI超級電腦、再投入一些GPU，同時，經費也有用來進行訓練資料的蒐集。

吳思瑤表示，TAIDE引用的資料與文本可能面臨量少、領域不夠多元等問題，她認為應納入國發會、體育署各部會發行的權威期刊，以及擁有百萬筆素材的國家文化記憶庫；吳政忠指出，事實上部分已經取得授權，會持續跨部會溝通協調。

至於台灣AI監管進度，吳政忠表示，台灣目前是公部門使用生成式AI指引先上路，之後一定需要AI基本法，但時間點要拿捏；生成式AI與AI差很多，前者技術持續發展中，有許多法規需因應修正，美國目前僅發布行政命令，政府也會密切關注英國、歐盟等提出的相關法案進度。

美國總統拜登（Joe Biden）10月底簽署首項人工智慧（AI）行政命令，確保風險管控和創新發展並存。據行政命令，企業公開模型前必須告知政府安全測試結果。

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