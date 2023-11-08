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ChatGPT大當機 網頁再度卡死無法登入

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
ChatGPT示意圖。（路透）
ChatGPT示意圖。（路透）

OpenAI周一舉行第一屆開發者大會時表示，將推出最新的GPT-4Turbo預覽版，這是支撐ChatGPT的大語言模型的更強大、更快速版本。不過今日上午，ChatGPT卻呈現無法登入的狀態，用戶點選「登入」鍵後，網頁只剩一片空白，並寫著「Oops! We ran into an issue while signing you in, please take a break and try again soon.（哎呀！ 我們在您登入時遇到問題，請稍做休息並稍後再試。）」

去年11月發表的ChatGPT掀起全球AI熱潮。執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）說，「去年11月30日我們推出了ChatGPT，獲得非常好的成果，今年3月我們乘勝追擊推出GPT-4，依舊是世界上最強大的AI模型。」他在講台上細數著OpenAI至今的成果，如今已有超過200萬開發者、92%《財星》500大公司正在使用他們的技術開發產品，而每週的活躍用戶更是高達1億人以上。

對OpenAI來說，開發者大會是展示其對開發者社區影響力的機會。OpenAI還計畫本月稍晚推出一個商店，用戶可以在那裡找到其他用戶量身訂製的GPT，並透過自己的GPT賺錢，就像在蘋果公司應用商店裡購買應用程式一樣。

OpenAI指出，未來將允許用戶構建自行定義版的ChatGPT，來完成特定的個人和專業任務，以期在日益擁擠的市場擊敗競爭對手。

孰料開發者大會才剛結束，ChatGPT今日就大當機，公司尚未有說明。

這不是ChatGPT第一次全球大當機，今年1月、3月、7月中旬都曾出現全球用戶無法登入狀況，多數時候OpenAI官方並未針對異常進行說明，網路上流傳三種解決方式包括「換瀏覽器開ChatGPT」、「網路重新連線、換網路」、「改用Bing或其他AI聊天機器人」，但前兩個方式未必每次都能奏效。

AI GPT-4 開發者大會

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