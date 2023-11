ChatGPT大當機 網頁再度卡死無法登入

OpenAI周一舉行第一屆開發者大會時表示,將推出最新的GPT-4Turbo預覽版,這是支撐ChatGPT的大語言模型的更強大、更快速版本。不過今日上午,ChatGPT卻呈現無法登入的狀態,用戶點選「登入」鍵後,網頁只剩一片空白,並寫著「Oops! We ran into an issue while signing you in, please take a break and try again soon.(哎呀! 我們在您登入時遇到問題,請稍做休息並稍後再試。)」

去年11月發表的ChatGPT掀起全球AI熱潮。執行長山姆.奧特曼(Sam Altman)說,「去年11月30日我們推出了ChatGPT,獲得非常好的成果,今年3月我們乘勝追擊推出GPT-4,依舊是世界上最強大的AI模型。」他在講台上細數著OpenAI至今的成果,如今已有超過200萬開發者、92%《財星》500大公司正在使用他們的技術開發產品,而每週的活躍用戶更是高達1億人以上。

對OpenAI來說,開發者大會是展示其對開發者社區影響力的機會。OpenAI還計畫本月稍晚推出一個商店,用戶可以在那裡找到其他用戶量身訂製的GPT,並透過自己的GPT賺錢,就像在蘋果公司應用商店裡購買應用程式一樣。

OpenAI指出,未來將允許用戶構建自行定義版的ChatGPT,來完成特定的個人和專業任務,以期在日益擁擠的市場擊敗競爭對手。

孰料開發者大會才剛結束,ChatGPT今日就大當機,公司尚未有說明。

這不是ChatGPT第一次全球大當機,今年1月、3月、7月中旬都曾出現全球用戶無法登入狀況,多數時候OpenAI官方並未針對異常進行說明,網路上流傳三種解決方式包括「換瀏覽器開ChatGPT」、「網路重新連線、換網路」、「改用Bing或其他AI聊天機器人」,但前兩個方式未必每次都能奏效。

