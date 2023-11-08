英特爾展示四大應用 分享台灣生態系合作成果

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經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
英特爾在台北舉辦Intel Innovation Taipei 2023科技論壇。記者鐘惠玲/攝影
英特爾在台北舉辦Intel Innovation Taipei 2023科技論壇。記者鐘惠玲/攝影

晶片大廠英特爾在台北舉辦「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，並由英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）率多位高階主管親自來台揭開序幕。他強調，英特爾已有AI發展藍圖，希望透過與台灣供應鏈夥伴合作，開發最新技術和解決方案，以實現AI將無所不在的願景。

基辛格表示， AI運算發展將成為實現美好未來的基礎，AI驅動由晶片和軟體所帶來的「矽經濟」（Siliconomy），在此之中開發者將創造龐大商業機會並改變社會。

英特爾9月在美國聖荷西舉行2023創新日活動，台灣則是該公司在亞太暨日本區唯一舉行實體創新日活動的地點，顯示出對於台灣產業鏈的重視。既然在台舉行活動，英特爾也特別強調與多家台灣供應鏈與機關單位的合作，從PC、GPU到伺服器領域等均涵括。

英特爾於這次活動現場實體展示該公司包含人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前瞻技術等四大主題的最新應用，以及與台灣生態系合作的最新成果。

英特爾在台北舉辦Intel Innovation Taipei 2023科技論壇。記者鐘惠玲/攝影
英特爾在台北舉辦Intel Innovation Taipei 2023科技論壇。記者鐘惠玲/攝影

英特爾 AI 晶片

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