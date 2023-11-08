新研發中心人進駐、周邊道路都在拓寬 台積寶山廠施工現況曝

有網友在Dcard上貼出照片，並寫說，「看著台積寶山廠進度，好難想像新竹未來會怎麼樣！」從照片中略可看出附近有一些科技廠房，其中目前正在搭鷹架的廠房為台積電在新竹寶山興建的最新最先進製程，2奈米第一期工廠，外觀仍持續施工中。

發文的網友寫道，「新的研發中心人應該也進駐了，fab廠也持續在趕工，以P8/F20為中心附近的道路都在拓寬，未來一切都到位了，預計又是上千個就業機會進廠。」他說，新竹供需持續正成長，人潮就有錢潮，地價房價沒意外應該也是Upup，台積周圍鄉鎮建案也是如火如荼在蓋，最後他更說「新竹未來真的難以想像耶。」

不過貼文底下卻有多數人留言覺得台積電效應，帶來的就是周邊房價愈來愈高，物價一飛沖天，以及嚴重的交通塞車問題。網友解釋，因為一堆北部人來炒竹科的房，讓大家痛苦指數升高，「賺再多都被建商收割」、「連工程師也加入炒房行列，租給學弟妹，繼續賣房割韭菜」、「新竹的房價真的跟不上耶…還是先去買農地囤著有賺頭嗎？」

交通問題可能會更棘手，「可以預期的是交通又要更塞了」、「交通無解」、「無法想像上下班塞車要塞多久」、「要從新豐塞到頭份了，國道第一停車場積哥」、「大眾運輸0分還能發展什麼？」、「打算回南部了」。有人則建議，新竹買不起，可以去中科台積電，選擇也比較多，且漲幅相對沒新竹大。

但也有人認為台積電竹科給的薪水真的不錯，領過就回不去了。舉例來說，台積電新竹年薪兩百，以房價一坪四十就好，如果不是住高鐵站附近，還可以買台進口車，出國爽一下，反倒回去台北買房的話，台北可以給到台積薪資的工作應該很少，「不要說新北找不到一坪四十的買，連一年出國一次都要考慮了。」

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