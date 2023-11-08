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英特爾總裁基辛格：2030年AI無所不在

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
英特爾執行長基辛格昨表示，二○三○年幾乎所有科技產品都會圍繞著ＡＩ，「ＡＩ將無所不在」。記者曾學仁／攝影
英特爾執行長基辛格昨表示，二○三○年幾乎所有科技產品都會圍繞著ＡＩ，「ＡＩ將無所不在」。記者曾學仁／攝影

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）昨天出席「Intel Innovation Taipei 二○二三科技論壇」表示，到二○三○年，幾乎所有科技產品都會圍繞ＡＩ人工智慧，「ＡＩ將無所不在」。英特爾也將展現強大的ＡＩ技術，推出全新的ＡＩ ＰＣ（搭載ＡＩ的個人電腦）和ＡＩ伺服器，讓ＡＩ運算發展成為實現美好未來的基礎。

基辛格說，有人認為英特爾提出四年五個技術節點是「瘋狂計畫」，但他說：「經過兩年半後，我們很有信心，這個計畫一切照既定進度，且未來十年內的重大創新都會在這裡。」

依照英特爾提出四年五個技術節點，包括Intel 7和Inel 4都已完備，Intel 3今年下半年可量產；Intel 20A及18A分別於明年上半年及下半年可量產。基辛格昨天也展示將作為晶圓代工服務主力的18A測試晶片，展示英特爾推動半導體先進製程及衝刺晶圓代工服務的決心。

基辛格稍早釋放英特爾已有三個客戶即將使用英特爾最先進的18A，基辛格昨天預告年底還有一家採用Arm架構的晶片廠也會使用，外傳是ＡＩ晶片大廠輝達。

基辛格指出，英特爾晶圓代工放量可能還要二到三年，但英特爾釋放晶片業採用英特爾的先進封裝平台，在未來二到三季就會上軌道，看到很好成果。他強調英特爾在先進封裝領先優勢，連帶也會為英特爾晶圓代工業務帶來更多客戶。

英特爾強攻ＡＩ ＰＣ，台廠供應鍵包括華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖和廣達副董事長梁次震昨都出席論壇，施崇棠示範華碩生成式ＡＩ快速提出尾牙激勵員工三個方案；英特爾推出新伺服器晶片，也展出緯穎的伺服器產品。

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