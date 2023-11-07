美禁中AI晶片 英特爾率先應變出擊
美加強AI人工智慧晶片輸往對中國，英特爾率先應變提出對策。英特爾供應鏈透露，英特爾已針對最新推出的Gaudi 2推出降規版出貨，預料將不受新禁令影響。
英特爾年度重頭戲「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，今日移師台北，是英特爾繼美國級海外首場實體活動，英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger也親自來台進行專題演說，凸顯台灣PC、資料中心供應鏈對英特爾的重要性。
英特爾也藉這次的科技論壇，發表最新AI人工智慧平台發展藍圖與願景，展示AI、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前瞻技術等最新應用，並與宏碁、華碩、微星與緯穎等眾多台廠合作的AI PC、搭載Xeon處理器和Gaudi2 AI硬體加速器的最新系統，以及可配備高達288核心E-core的資料中心解決方案。
對於美國日前升高AI晶片輸往中國禁令，英特爾供應鏈透露英特爾已率先提出因應方案，推出針對符合最新禁令的Gaudi 2降規版，出貨中國可望不受影響。
供應鏈並透露，來自中國下訂Gaudi 2的急單已湧入，與英特爾密切合作的緯穎供應商，連帶受惠。預料將驅策輝達及超微等AI晶片大廠，提出符合美國禁令產品輸中。
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