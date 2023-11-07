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普萊德參加德國 SPS 2023秀AIoT智慧製造及智慧綠能網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通國際品牌普萊德科技（6263）參加歐洲工業自動化展SPS 2023 ，將發表智慧自動化控制方案、永續能源管理、AIoT與IIoT網路基礎建設解決方案，實現工控智慧化管理、高速安全並兼顧環境永續的網路基礎建設。

歐洲工業自動化展SPS 2023 將於11月14日至11月16日在德國紐倫堡舉行。

普萊德表示，將展出全系列自動化控制Modbus TCP通訊設備與EtherCAT整體解決方案，串聯EtherCAT分歧器模組和光纖轉換器，效率化擴充自動化聯網系統。結合奈秒等級時間敏感10G TSN網管交換器和10G光纖網管交換器，為智慧工廠、智慧製造系統、倉儲、物流等服務實現可靠、安全且精準的網路基礎建設和聯網通訊。工業級5G NR IoT光纖資安閘道器和工業級網路安全防護方案亦同步展出，搭載SD-WAN廣域網路，雲端化資訊管理和維護，為嚴苛工業環境提供5G、Wi-Fi 6高速且便利的資安防護。

同時，普萊德指出，將展示最新高規格工業級網管型系列產品，包括通過重工業EMC認證的95瓦PoE供電光纖網管交換器，與軌道認證EN50155、EN50121-4的工業級防震PoE網管交換器、創新工業級模組化10吋網管型交換器、高速2.5G 802.3bt 95瓦PoE交換器，以及專利式扁平彩色觸控LCD網管交換器，超薄機身適合嚴苛狹小和寬溫場域運作。全系列工業網通設備採資安規範與設計，通過IEC 62443-4-1產品安全開發系統認證。尤其，獨家綠能智慧PoE供電管理，有效控管智慧網路用電狀態，促進網路節能減碳。

而永續發展及能源管理方案亦為展覽一大亮點，普萊德表示，將動態展示獨步全球再生能源供電智慧網管解決方案，包含再生能源供電PoE+網管交換器(BSP-360)與再生能源供電智慧網管控制器 (NMS-360系列)，系統管理者可遠程管理太陽能或再生能源產電、終端網路設備用電和資料傳輸，降低網路設備的碳排放，落實環境永續。普萊德LoRa AIoT智慧能源完整方案，利用遠程且低功耗通訊技術，進行環境變化與耗能感測，透過加密資訊傳輸與大數據分析應用，實現智慧製造、醫療、交通、農業等智慧物聯網永續管理運用。

普萊德強調，普萊德網路通訊設備皆可由跨域網路中央管理平台(UNC-NMS)和CloudViewer Pro App集中管理，即時監控PoE用電狀態與管理網路設備，透過雲端或本地端邊緣運算，即時分析巨量數據，提昇遠端管理和節能減碳效益。

普萊德 供電

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