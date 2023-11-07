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中華電前進資訊月 推四大主題服務共享科技永續理念

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信（2412）前進資訊月，今年以「科技為善精采生活」為主題設攤，展出「個人」、「家庭」、「數位公民」和「多元族群」四大區塊、共13項服務，落實不同領域情境，帶給民眾最多元的體驗。圖／中華電信提供
中華電信（2412）前進資訊月，今年以「科技為善精采生活」為主題設攤，展出「個人」、「家庭」、「數位公民」和「多元族群」四大區塊、共13項服務，落實不同領域情境，帶給民眾最多元的體驗。圖／中華電信提供

中華電信（2412）前進資訊月，今年以「科技為善精采生活」為主題設攤，展出「個人」、「家庭」、「數位公民」和「多元族群」四大區塊、共13項服務，落實不同領域情境，帶給民眾最多元的體驗。112年資訊月將於11月9日至11月12日在世貿一館登場，

中華電信表示，詐騙手法層出不窮，為了響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」，並提供用戶更安全的網路環境，中華電信將於會場展示「防駭守門員」服務，讓消費者了解中華電信如何透過網路技術，協助民眾辨識詐騙簡訊及釣魚網頁等不良資訊，防範個資外洩造成損失。　近年中華電信善用資安與AI技術協助民眾堵詐與識詐，守護行動網路與家用網路用戶之上網安全，目前「防駭守門員」服務數量已達43.8萬戶，每月平均阻擋的威脅數達5億次，民眾只要到資訊月體驗就送7-11咖啡商品卡，每日限量100份。

此外，響應環境部ESG行動，中華電信表示，積極推出節能減碳舊換新服務方案，同時也是首家導入「EPBOX手機回收機器人」的電信業者，EPBOX採用自助式觸控螢幕點選步驟，透過高解析鏡頭結合AI圖像功能，五分鐘即可完成舊手機估價，現場體驗加碼送好禮。為鼓勵民眾回收家中閒置手機，凡持iPhone 7以上機型回收並申辦精采5G月繳1399元以上方案，搭配iPhone15系列全機型，可享購機折價2,000元；申辦精采5G指定方案，搭配指定Android機型回收，則可獲購機折價最高3,000元 。

中華電信指出，凡於展覽期間至中華電信攤位申辦指定5G方案或iPhone for Life加碼送5GB流量券；現場新申請/升速HiNet光世代速在必行2.0方案，送7-11商品卡500元；為讓消費者一次滿足高速飆網和精采影視雙重享受，中華電信也推出「MOD家速方案2.0」優惠，現場新申請MOD+自選餐(全選)+「影劇館+」最高可獲600元7-11虛擬商品卡或Hami Point 600點。

中華電信 5G 資訊月

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