宏碁陳俊聖：PC產業回到季節性走勢 通路希望「壓庫存」

針對PC市況，品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（7）日指出，目前就是回到原來的季節性走勢。而現在庫存水位並不高，但通路端希望更低，現狀比較像大家要「壓庫存」，原因是利息高，造成庫存成本壓力。

陳俊聖今日出席「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，會後接受媒體提問，回應PC產業現狀、AI PC發展趨勢及宏碁集團布局。

針對PC市況，陳俊聖重申，目前就是回到原來的季節性走勢。而對宏碁而言，今年5月的第三周就看到需求回流，且從業績上來看，第3季反轉出現年增長，讓我們比較放心一點。

惟陳俊聖表示，庫存水準現在並不高，但通路希望更低，原因是利息高，造成庫存成本壓力，所以希望庫存愈低愈好，其實我們也是、大家都這樣想。

他說，畢竟因為才剛被燙過（指PC需求急凍），所以不論是我們做系統商和我們的上游、中間的代理商還是通路，大家都希望庫存低一點，庫存是有成本的，所以現在情況比較像是大家要「壓庫存」。

陳俊聖指出，而這個壓庫存的現狀，會直接反應需求。而需求是使用模式的改變才會有大的需求發生，但這麼多年來其實沒有什麼新的使用模式變化，直到最近的生成式AI，我們覺得會是個大機會，現在正開始發生。

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