Dcard好物研究室推三創新 迎戰雙11
台灣電商最大的購物節雙11進入倒數計時，商家或消費者皆提前準備迎接此年度盛會。Dcard旗下社群電商品牌「好物研究室」因應商家與消費者端的需求，推出「零分潤」、「AI 找好物」與「雙11超豐富優惠活動」三大亮點迎戰雙11。
在全新商業模式「零分潤」部分，Dcard好物研究室首創不收分潤，以固定上架費方式來協助商家獲得更多收益。
Dcard好物研究室觀察，近年商家開始面臨「業績越高，毛利卻越低」的挑戰，台灣電商產業發展至今，商家除了販售毛利降低外，還有平台分潤與廣告預算產生的營運花費，不僅要花廣告費用來宣傳商品，也會在每次售出時被收取分潤費用。好物研究室推出的零分潤商業模式，每月以收取固定上架費，並可折抵廣告費的設計，讓商家可以將資源集中在商品廣告，並吸引消費者回饋更多高品質的購買心得。
全新功能「AI 找好物」部分，以獨家功能 AI 找好物，一鍵告別眼花撩亂。好物研究室的內部數據報告顯示，高達 55% 的交易來自素人使用者的推薦文，好物研究室以「評價摘要」的核心，結合近期AI 技術，開發出全新世代的搜索方式，只要在搜尋欄位中輸入有興趣的商品品項，並選擇「AI 找好物」，系統就會自動比對「卡友老實說」近萬篇真實使用回饋，跳出包含價格、評價星等、評價內容的關鍵字與具有公信力的購後回饋留言等，讓消費者了解差異後能選擇適合的商品下單。
📢 蘋果新品／超好看！太空黑色M3版MacBook Pro來了 新24吋iMac速度快2倍
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
📢 【周報】AirPods單耳沒電原因是它
📢 5款限免LINE貼圖！喔熊、我是馬克爽用到明年兒童節
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言