Dcard好物研究室推三創新 迎戰雙11

台灣電商最大的購物節雙11進入倒數計時，商家或消費者皆提前準備迎接此年度盛會。Dcard旗下社群電商品牌「好物研究室」因應商家與消費者端的需求，推出「零分潤」、「AI 找好物」與「雙11超豐富優惠活動」三大亮點迎戰雙11。

在全新商業模式「零分潤」部分，Dcard好物研究室首創不收分潤，以固定上架費方式來協助商家獲得更多收益。

Dcard好物研究室觀察，近年商家開始面臨「業績越高，毛利卻越低」的挑戰，台灣電商產業發展至今，商家除了販售毛利降低外，還有平台分潤與廣告預算產生的營運花費，不僅要花廣告費用來宣傳商品，也會在每次售出時被收取分潤費用。好物研究室推出的零分潤商業模式，每月以收取固定上架費，並可折抵廣告費的設計，讓商家可以將資源集中在商品廣告，並吸引消費者回饋更多高品質的購買心得。

全新功能「AI 找好物」部分，以獨家功能 AI 找好物，一鍵告別眼花撩亂。好物研究室的內部數據報告顯示，高達 55% 的交易來自素人使用者的推薦文，好物研究室以「評價摘要」的核心，結合近期AI 技術，開發出全新世代的搜索方式，只要在搜尋欄位中輸入有興趣的商品品項，並選擇「AI 找好物」，系統就會自動比對「卡友老實說」近萬篇真實使用回饋，跳出包含價格、評價星等、評價內容的關鍵字與具有公信力的購後回饋留言等，讓消費者了解差異後能選擇適合的商品下單。

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