台積電承受罵名秒撤龍科三期 張善政與蘇貞昌誰該負責？

龍潭科學園區擴建三期計畫，因當地居民強力反彈，讓台積電默默承受民眾責罵後，決定放棄設廠計畫。現在藍綠大打口水戰，綠營批評桃園市長張善政施政不利，無法留下好的廠商，藍營則反擊前院長蘇貞昌，把台積電當政治籌碼，雙方各執一詞。到底誰該負責？完整真相解析。

「我們到上任才知道要負責徵收的範圍，」桃園市新聞處長羅楚東一席話，道盡了新團隊的無奈。

根據目前的權責劃分，若要規劃科學園區，中央國科會與負責該案的竹科管理局，需肩負多項責任，包括進行可行性評估、擴建計畫、開發計畫、環境影響評估執行等。而做為地方政府的桃園市政府，負責的工作是後續用地取得。

地方僅負責徵地，容易未進入狀況

羅楚東指出，在台積電宣布撤出前，該案的進度，仍處於計畫評估、籌設及擬訂，其中事業計畫及範圍還在竹科管理局擬訂中，根本未奉行政院核定。就連國科會吳政忠主委也在立院表示，要到116年才會進入土地徵收，地方政府角色才會吃重。

簡單來說，整個案子僅在籌設階段，等到整個範圍確定，交由行政院正式核定後，整個重擔才會落到桃園市政府身上，屆時就要協助用地取得。如今前期工作尚未完成，就將責任歸咎在負責後期工作的桃園市政府身上，羅楚東認為蘇貞昌的批評，確實不夠公允。

另一個值得探討的面向，是政府的權責是否應該重新劃分，特別是中央主導整個計畫案，地方只負責土地徵收、協調等事宜，若是恰巧碰到政黨輪替的情況，新政府剛上任就要面對複雜案件，根本無所適從。

羅楚東坦言，整個新團隊一直到上任那天，才知道要處理徵收事宜，事實上，在張善政上任之前，前朝的地政局與竹科管理局，也只有開過一次會議，主要是研商委託後續用地取得的協調會議，之後才據以會簽各局處，綜合各單位的意見後，由鄭文燦前市長決行，決定接受科管局的委辦，進度也僅止於此。

即便如此，羅楚東表示新政府只能硬著頭皮做，上任後他們也辦了超過30場專案會議，也和竹科管理局召開多次增修會議、聯外交通改善、周邊都市計畫檢討、新設實驗中小學規劃等內容，當然也有實地走訪當地，拜會當地家族公廳、地主、民意代表，就是希望能將這個案子順利留在桃園。

長期關注該案的政大地政系教授徐世榮坦言，該案最大問題就是不透明，根本沒有重視民眾的生命財產。報系資料照／記者邱德祥攝影

新市府趕走台積電？廉價政治語言

如今事與願違，他認為結果讓人遺憾，畢竟台積電不管到哪裡設廠，對當地的產業發展及就業都是一大利多，但要說是新的市府阻擋，甚至批評他們趕走台積電，這是非常廉價的政治語言。

長期關注該案的政大地政系教授徐世榮坦言，該案最大問題就是不透明，根本沒有重視民眾的生命財產，在蘇貞昌去年宣布之前，外界根本不曉得這樣的訊息，就連當地民眾也被蒙在鼓裡，新政府當然更在狀況外，如今的一切他認為中央政府要負最大責任。

提早曝光廠商，變成民眾抗議標靶

此外，政府在規劃科學園區前，是否要提前將廠商曝光？也是未來可商榷的地方；羅楚東坦言，合理做法應該是規劃園區後，向各個大廠招手。但政府過去幾次的做法，都是先將廠商曝光，如此一來除了有利益迴避的問題，也間接把廠商推上火線。

他以該案為例，當地居民聽到自己的土地要被徵收，心中一定相當憤怒，接著又得知未來取得用地的就是台積電。如此一來，居民抗議的對象自然就會轉向他們，台積電本應是台灣之光，這種提前曝光的做法，反而讓他們成為民眾的標靶。

桃園市長張善政稍早也特地向行政院、副總統賴清德喊話，強調產業發展不是選舉話題，選舉話題講愈多，對產業發展傷害愈大，請不要在各種產業政策上作文章。

他認為，誰再繼續講台積電，其實就是傷害整個產業，民進黨千萬要記取提早曝光，導致破局的教訓。

龍科擴建不會停歇，找更適合廠商

如今台積電已確定離開，但原先的龍科三期計畫還是要做，羅楚東指出，接下來會在尋找別的廠商，或許有人不需要這麼大面積，可能不需要這麼方正的格局，總之整個龍科擴建當然不能停滯。

當地國民黨市議員徐玉樹也認同，他認為整個設廠事宜，都是民進黨政治人物選舉操作，利用台積電優化徵收案，但因為自救會態度強硬，台積電必須收尾，否則會影響產能和國際形象。

他認為，台積電就是假議題，但是產業需要用地、徵收是事實；如今台積電不來了，可以讓整個龍科計畫，真正回歸徵收真面目。

（本文出自2023.11.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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