證交所「電動車產業鏈」主題式業績發表會 11月20日起陸續登場

臺灣證券交易所與群益金鼎證券將 11月20日至11月21日共同舉辦「電動車產業鏈」主題式業績發表會，邀請智伸科（4551）、車王電（1533）、鴻華先進（2258）及東元（1504）共四家公司，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展,展現電動車產業鏈的競爭優勢，並提升公司資訊透明度，另邀請工研院產科國際所就全球汽車整車暨電動車產業回顧與展望進行專題演講。

我國於2022年3月正式公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年淨零的軌跡與行動路徑，以促進關鍵領域的技術、研究與創新，引導產業綠色轉型，帶動新一波經濟成長，其中「運具電動化及無碳化」為「臺灣 2050 淨零轉型」的12 項關鍵戰略之一，故證交所這次以「電動車產業鏈」為主題，邀請四家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起，上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。這次

活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名，投資人可透過證交所WebPro 影音傳播網收看即時轉播。 電動車產業鏈主題式業績發表會。(臺灣證券交易所/提供)

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