半年內二度訪台 英特爾執行長基辛格：AI無所不在

英特爾「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」7日登場，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 更親自來台發表演說。其中華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震等科技業大佬都是座上賓，顯示基辛格與台廠間的好交情。

基辛格演說中多次提到「AI無所不在」，他說AI未來運用層面相當廣泛，無論是在工作上的創新，還是休閒娛樂都能運用上AI語言模型；而且未來能在任何時刻下，即便是PC都能使用，這就是AI PC的轉捩點。此外，基辛格強調目前Intel 7、Intel 4晶圓代工製程都已經開始量產，Intel 3也正蓄勢待發，甚至Intel 20A也將在2024年投入市場量產。基辛格也現場展示最新18A晶圓製程，直說4年後第5代的晶圓製程將會運用在行動裝置上。

基辛格也不忘介紹與與台積電攜手研發，整合增強版3奈米製程(N3E)，以UCIe連接的世界第一個小晶片，讓現場歡呼聲不斷。他更直接在簡報中多次稱讚台廠，說未來AI契機無限，除了會給大家帶來嶄新技術，同時也希望能和台廠們繼續合作。

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