半年內二度訪台 英特爾執行長基辛格：AI無所不在
英特爾「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」7日登場，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 更親自來台發表演說。其中華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震等科技業大佬都是座上賓，顯示基辛格與台廠間的好交情。
基辛格演說中多次提到「AI無所不在」，他說AI未來運用層面相當廣泛，無論是在工作上的創新，還是休閒娛樂都能運用上AI語言模型；而且未來能在任何時刻下，即便是PC都能使用，這就是AI PC的轉捩點。此外，基辛格強調目前Intel 7、Intel 4晶圓代工製程都已經開始量產，Intel 3也正蓄勢待發，甚至Intel 20A也將在2024年投入市場量產。基辛格也現場展示最新18A晶圓製程，直說4年後第5代的晶圓製程將會運用在行動裝置上。
基辛格也不忘介紹與與台積電攜手研發，整合增強版3奈米製程(N3E)，以UCIe連接的世界第一個小晶片，讓現場歡呼聲不斷。他更直接在簡報中多次稱讚台廠，說未來AI契機無限，除了會給大家帶來嶄新技術，同時也希望能和台廠們繼續合作。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 蘋果新品／超好看！太空黑色M3版MacBook Pro來了 新24吋iMac速度快2倍
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
📢 【周報】AirPods單耳沒電原因是它
📢 5款限免LINE貼圖！喔熊、我是馬克爽用到明年兒童節
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言