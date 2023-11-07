工研院攜手中華開發資本 打造生醫創新跨域合作平台

工研院今（7）日宣布，與中華開發資本簽署戰略合作備忘錄（MOU），將共同打造「生醫創新跨域合作平台」，透過引介、共享雙方在創投圈、生醫產業的資源人脈，尋找、輔導適合的生醫新創團隊，透過導入資金動能幫助生醫新創加快商品化腳步，進而促進國內生醫新創立足臺灣市場、布局全球商機。

根據KPMG《2023年全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，全球醫療照護與生技產業交易案件量2021年高達3,189筆，惟受到烏俄戰爭爆發、經濟衰退、升息緊縮政策等衝擊，外部多重不利因素影響下，2022年全年僅有2,381筆，交易筆數大幅滑落25％。市場一般認為，生醫產業前期開發時間長、資金需求大，若無「富爸爸」鼎力奧援，生醫新創團隊往往撐不到現金流轉正，因此適時的資金支持是生醫新創「活下去」的關鍵。

工研院副院長張培仁表示，隨著民眾越加重視自身健康，精準健康產業針對健康、亞健康族群提供預防醫學，也可提供患病後的精準治療，商機日益增加也持續吸引生醫新創前仆後繼投入市場。然而，一家生醫新創從零到成長茁壯，要歷經九個階段，包含：基礎研究，前期商品化，釐清產品定義、專利與法規，雛型品試製、臨床前試驗、臨床試驗，上市量產，上市後監督，最後進軍國際，不同階段共同的痛點都在「資金」。

在經濟部產業技術司長期支持下，工研院累積雄厚的生醫研發量能，過去即打造「一站式創新整合服務」，2022年就協助國內生醫新創廠商取得3.5億元的投資金額，輔導175家次業者，促成上千人次的業者參與媒合。為進一步加大輔導生醫新創的力道，工研院決定攜手中華開發資本展開戰略合作，擬透過平台力量，共同助攻臺灣生醫新創成長茁壯。

張培仁表示，這也是工研院第一次直接攜手國內募資機構共同簽署MOU，在生醫領域展開戰略合作，預計將從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入，同時推進，期盼透過雙方合作，支持臺灣生醫新創扎根成長，研發實力更上層樓、技術實質落地應用，並找到最佳商業模式，進而搶攻全球精準健康新商機。

首先是「人流」，協助生醫新創團隊與適合的投資人或創投對接；第二是「金流」，協助投資活水適時導入合適的研發團隊與技術標的；第三「資訊流」，持續與研發團隊分享創投產業對國內智慧醫療產業最新的投資觀點，協助新創團隊將研發方向對準市場趨勢商機，甚至居中協助國內外資源槓桿交換；第四則是「經驗流」，協助創投篩選出國內具發展潛力的生醫新創進行投資，同時，也協助生醫新創發展、探索市場需求與產品利基，逐步打造正確的商業模式。

中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝指出，工研院與開發資本公司旗下生醫基金關注範疇相合，故雙方進行合作推動「生醫創新跨域合作平台」，以產研合作形式，加大開發資本在生醫產業的資本投入比重，並以工研院強大的研究專業加上已臻成熟的研發成果，優先透過中華開發建構的生技投資平台找尋不同階段更精準合適的投資對象。對於開發資本而言，建構臺灣和兩岸生醫投資生態系一直列為生醫團隊的重要目標，在加入工研院進入體系之後，將使該架構的互補機制更形完整。

中華開發資本代理總經理南怡君進一步表示，工研院為臺灣學術研究與產業技術來源的重鎮，期待未來與工研院有更多的合作。開發資本將以超過60年的投資經驗和人脈網絡，與工研院共同成就建構最具臺灣優勢的投資生態系。生醫領域的合作是一項重要的開始，其他包括當前各界重視的半導體、智慧製造及綠能等議題，都將是未來合作重點。南怡君強調，產研與資本合作是促進技術創新的必要形式，對於推進產業發展具有高度催化效果。

面對新時代的機會與挑戰，工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擬定《2035技術策略與藍圖》作為研發方向，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。在「健康樂活」領域，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。

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