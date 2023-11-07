英特爾創新日活動 英特爾執行長基辛格專題演說
Intel Innovation Taipei 2023 今天登場，英特爾執行長基辛格領銜揭幕攜手台灣生態系展現最新合作成果，共同加速AI蓬勃發展，包括華碩集團董事長施崇棠、宏碁電腦董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震等台灣科技業巨頭也一起出席。
台灣作為英特爾重要的科技產業生態系合作夥伴聚集地，與世界的科技供應鏈核心，英特爾台灣上午在台北隆重揭幕本年度亞太暨日本區唯一的實體 Intel Innovation 活動—「Intel Innovation Taipei 2023 科技論壇」，由英特爾執行長 Pat Gelsinger(基辛格)揭開序幕。Gelsinger 在會中勾勒 AI 無所不在的未來願景，以及英特爾的 AI 發展藍圖，並透過與台灣供應鏈夥伴合作開發最新技術和解決方案以實現此願景，此外，現場更以實體展示包含人工智慧、邊緣運算到雲端，新一代系統與平台、前瞻技術等四大主題的最新應用，以及與台灣生態系合作的最新成果，包含最新的 AI PC、基於未來世代 Intel® Xeon®處理器和Intel® Gaudi®2 AI 硬體加速器的最新系統,以及可配備高達 288 核心 E-core 的資料中心解決方案。
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