英特爾創新日基辛格登場 PC 大頭雲集到場支持
英特爾於今（7）日在台北舉辦今年度亞太暨日本區唯一實體Intel Innovation活動－「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，由英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）親自來台揭開序幕。
現場產業鏈大頭雲集，包括華碩集團董事長施崇棠、共同執行長許先越、胡書賓，以及宏碁董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊騏令等均到場。
Gelsinger 於會中勾勒 AI 無所不在的未來願景，以及英特爾的 AI 發展藍圖，並希望透過與台灣供應鏈夥伴合作開發最新技術和解決方案以實現此願景。
此外，創新日活動現場並實體展示英特爾包含人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前膽技術等四大主題的最新應用，以及與台灣生態系合作的最新成果。
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