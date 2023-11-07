英特爾創新日台北登場 執行長基辛格：AI無所不在

英特爾（Intel）台灣今（7）日在台北隆重揭幕本年度亞太暨日本區唯一的實體Intel Innovation活動－「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，由執行長Pat Gelsinger（基辛格）揭開序幕。基辛格於會中勾勒AI無所不在的未來願景，以及英特爾的AI發展藍圖，並透過與台灣供應鏈夥伴合作開發最新技術和解決方案以實現此願景。

今天現場以實體展示包含人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前瞻技術等四大主題的最新應用，以及與台灣生態系合作的最新成果，包含最新的AI PC、基於未來世代Intel® Xeon®處理器和Intel® Gaudi®2 AI硬體加速器的最新系統，以及可配備高達288核心E-core的資料中心解決方案。

「矽經濟」世代來臨 英特爾驅動「AI無所不在」

英特爾執行長基辛格率領多位重量級主管來台參與Innovation Taipei 2023，由英特爾企業副總裁暨亞太日本區總經理Steve Long擔綱開幕致詞。基辛格於主題演講中分享AI運算的發展將成為實現美好未來的基礎，AI同時也驅動了由晶片和軟體所帶來的「矽經濟」（Siliconomy），在此之中開發者將創造龐大商業機會並改變社會。

英特爾致力使AI無所不在，從客戶端和終端裝置到網路和雲端，更容易在各種工作負載中存取使用。基辛格強調，透過與OEM、獨立軟體供應商（ISV）、獨立開發商協力合作，AI PC將徹底顛覆使用者體驗。為了協助開發者打造充滿無限可能的未來，英特爾提供Developer Cloud開發環境，讓開發者測試並布署AI及高效能運算相關應用及解決方案。Gelsinger也在會中重申英特爾四年五節點計畫的進程，摩爾定律將繼續延伸。

四大主題展示與台灣生態系合作最新成果

Intel Innovation Taipei 2023針對四大主題規劃一系列的研討論壇，由英特爾主管、專家及業界先進於論壇中闡述及展示多項實現「AI無所不在」的產品技術與開發工具，期望藉由Innovation Taipei 2023提供軟硬體開發者及產業研發設計人員一個開放、互動的交流平台，共同加快研發速度、推動科技創新。

活動現場以人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台及前瞻技術四大主題展示最新應用與解決方案。

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