快訊

明天「立冬」4星座財運噴發！巨蟹偏財、金牛興趣財、獅子貴人財、天秤機會財

真實人生／陸博士神童當啃老族 躺平是對父母無聲反抗

改善換季過敏！一圖看懂9大抗過敏營養及保健食品應該怎麼吃

竹科五星級幼兒園名額搶手 將於X基地籌設第二座

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科利用原營區建築改建後的閒置餐廳，打造成五星級「篤行非營利幼兒園」， 擁有得天獨厚的1,400平方公尺方室外遊戲設施，成為竹科人托育幼兒的首選。記者李珣瑛／攝影
竹科利用原營區建築改建後的閒置餐廳，打造成五星級「篤行非營利幼兒園」， 擁有得天獨厚的1,400平方公尺方室外遊戲設施，成為竹科人托育幼兒的首選。記者李珣瑛／攝影

竹科管理局局長王永壯表示，竹科利用原營區建築改建後的閒置餐廳，打造成五星級「篤行非營利幼兒園」，去年招生以來深獲竹科長家們的好評，由於核定的284個招生名額十分搶手，符合條件者還需抽籤入學。為協助竹科人解決托育問題，科管局已規劃在興建中的「竹科X基地園區」，設置第二所非營利幼兒園，預計2025年8月開始招生。

竹科管理局為推動性別工作平權政策、落實友善職場環境，在園區內設置首座非營利幼兒園—「篤行非營利幼兒園」，已2022年8月開辦。地點臨近聯發科（2454）、聯詠（3034）及旺宏（2337）廠區，加上前方有超過千坪的綠地，後方有旺宏認養的「旺園」公園綠帶，地理環境得天獨厚，由管理局耗資近8,000萬元建置，委託社團法人新竹市教保人員協會經營，幼兒園場地寬闊、設備充足，加上園方的教育理念強調充分運動與自主探索，使幼兒身心獲得平衡均衡發展，因而深獲園區家長們的歡迎。

篤行非營利幼兒園園長吳明媛表示，篤行非營利幼兒園不僅是一所獨立的幼兒園校舍，前方有一整片超過千坪的綠地，後方則有園區廠商認養維護的公園，地理環境得天獨厚。竹科管理局委託專業的社團法人新竹市教保人員協會經營，提供「優質教保、平價收費與專業資源整合」的教保服務，目前就讀的幼兒9成以上皆為園區廠商員工子女，每月收費只需2,000元（第一胎）以內，並於寒暑假正常收托且課後照顧延長至晚上7點，打造能讓家長兼顧工作與育兒的友善教保服務。

吳明媛指出，根據111學年家長滿意度調查達，家長滿意度高達97%。112學年招生也已額滿，顯示多數家長對篤行非營利幼兒園的教保服務感到滿意且就讀意願高。

竹科管理局局長王永壯表示，為落實國家政策、推動友善職場、成為園區廠商及從業員工更強而有力的後盾、協助家長安心就業、促進幼兒健康成長。科管局積極推動新竹科學園區內第二座非營利幼兒園，將於「X基地」推動設置，將來配合大樓的興建期程，第二所非營利幼兒園預計於114年8月開始招生，以進一步滿足竹科家長托育的需求。

竹科五星級「篤行非營利幼兒園」，空間寬敞、設施齊全。記者李珣瑛／攝影
竹科五星級「篤行非營利幼兒園」，空間寬敞、設施齊全。記者李珣瑛／攝影
竹科斥資約8,000萬元打造首座五星級「篤行非營利幼兒園」，招收284名幼兒，名額有限十分搶手。記者李珣瑛／攝影
竹科斥資約8,000萬元打造首座五星級「篤行非營利幼兒園」，招收284名幼兒，名額有限十分搶手。記者李珣瑛／攝影

幼兒園 竹科 托育 旺宏 聯詠 聯發科

延伸閱讀

生命園區不蓋議員爭取成勞動園區 楊文科：可研究看看

南美館「春源畫室」倒數一週！明年將移至台中文資園區展出

開放不到2年又休園 南投瑞龍瀑布吊橋安全遭質疑

國3二重交流道成竹科交通主動脈 議員盼選址在最適合位置

相關新聞

聯邦接手萊爾富 喊開2,000店將是經營甜蜜點？

超商老三萊爾富汪家今年10月退出經營，由大股東聯邦接手。聯邦銀（2838）董事長林鴻聯喊出萊爾富將開出2,000家店，這...

中鋼產出台灣首批符合宣告的碳中和鋼材 通過認證順利交付

中鋼（2002）宣布近日產出首批150公噸線材，已通過 BSI 英國標準協會第三方查證，並交付晉禾加工成六角螺絲，完成後...

竹科五星級幼兒園名額搶手 將於X基地籌設第二座

竹科管理局局長王永壯表示，竹科利用原營區建築改建後的閒置餐廳，打造成五星級「篤行非營利幼兒園」，去年招生以來深獲竹科長家...

爭取外籍旅客來台 交通部觀光署前進全球第二大旅展行銷台灣

全球第二大旅展–英國WTM倫敦旅展於11月6-8日於倫敦展覽中心（ExCel London）盛大舉行，為爭取更多國際旅客...

打臉房市冷清說？「潤泰央北」地主戶驚現搶購人潮 網友：買房像買菜

潤泰創新（9945）2021年在新北市央北重劃區推出的「潤泰央北」，近期進入交屋期，本（11）月5日地主保留戶釋出三戶對...

大巨蛋SOGO CITY來勢洶洶 東區、信義商圈恐淪配角？

台北大巨蛋終於通過所有檢測，取得使用執照，邁入正式營運階段。園區內由遠東SOGO承租的商場「SOGO CITY」，預計明年上半年開幕，不僅串連起老牌東區商圈與信義計畫區，也讓百貨版圖變得更加熱鬧，競爭更形激烈。更令人好奇的是，能否串起忠孝東路頭尾，帶來群聚或外溢效應，讓東區重返榮景？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。