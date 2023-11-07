竹科五星級幼兒園名額搶手 將於X基地籌設第二座
竹科管理局局長王永壯表示，竹科利用原營區建築改建後的閒置餐廳，打造成五星級「篤行非營利幼兒園」，去年招生以來深獲竹科長家們的好評，由於核定的284個招生名額十分搶手，符合條件者還需抽籤入學。為協助竹科人解決托育問題，科管局已規劃在興建中的「竹科X基地園區」，設置第二所非營利幼兒園，預計2025年8月開始招生。
竹科管理局為推動性別工作平權政策、落實友善職場環境，在園區內設置首座非營利幼兒園—「篤行非營利幼兒園」，已2022年8月開辦。地點臨近聯發科（2454）、聯詠（3034）及旺宏（2337）廠區，加上前方有超過千坪的綠地，後方有旺宏認養的「旺園」公園綠帶，地理環境得天獨厚，由管理局耗資近8,000萬元建置，委託社團法人新竹市教保人員協會經營，幼兒園場地寬闊、設備充足，加上園方的教育理念強調充分運動與自主探索，使幼兒身心獲得平衡均衡發展，因而深獲園區家長們的歡迎。
篤行非營利幼兒園園長吳明媛表示，篤行非營利幼兒園不僅是一所獨立的幼兒園校舍，前方有一整片超過千坪的綠地，後方則有園區廠商認養維護的公園，地理環境得天獨厚。竹科管理局委託專業的社團法人新竹市教保人員協會經營，提供「優質教保、平價收費與專業資源整合」的教保服務，目前就讀的幼兒9成以上皆為園區廠商員工子女，每月收費只需2,000元（第一胎）以內，並於寒暑假正常收托且課後照顧延長至晚上7點，打造能讓家長兼顧工作與育兒的友善教保服務。
吳明媛指出，根據111學年家長滿意度調查達，家長滿意度高達97%。112學年招生也已額滿，顯示多數家長對篤行非營利幼兒園的教保服務感到滿意且就讀意願高。
竹科管理局局長王永壯表示，為落實國家政策、推動友善職場、成為園區廠商及從業員工更強而有力的後盾、協助家長安心就業、促進幼兒健康成長。科管局積極推動新竹科學園區內第二座非營利幼兒園，將於「X基地」推動設置，將來配合大樓的興建期程，第二所非營利幼兒園預計於114年8月開始招生，以進一步滿足竹科家長托育的需求。
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