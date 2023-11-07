美光台中四廠啟用 允再擴大投資

ＤＲＡＭ大廠美光在高頻寬記憶體（ＨＢＭ）可望以後來之姿，挑戰現今龍頭ＳＫ海力士，拿下龍頭寶座。

美光昨天藉由台中四廠開幕典禮，宣示要以新一代高頻寬記憶體優越的效能及客戶高度滿意的回饋，在高頻寬記憶體掌握全球話語權，台中四廠開幕只是美光在高頻寬記憶體的開端，美光承諾未來在台灣，不論ＤＲＡＭ先進製程及後段封測，會持續擴大在台投資。

為見證美光在高寬頻記憶體邁向新里程碑，美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）來台主持開幕典禮，並強調美光台中四廠的啟用，是美光在稍早宣布於印度投資後，展現擴大在台投資的決心，並強化了美光遍布於台灣、中國大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。

蔡英文總統致詞指出，美光持續擴大投資台灣，很高興看到國際大廠肯定台灣是安全可靠的投資地點。

梅羅特拉表示，美光台中四廠將整合先進探測與封裝測試功能，以量產HBM3e及其他產品，滿足ＡＩ人工智慧、資料中心、邊緣運算及雲端等各類應用日益成長的需求。

集邦統計，高頻寬記憶體是這波記憶體產業下修中唯一逆勢價量齊揚的ＤＲＡＭ產品，主因ＡＩ及高速應用爆發，同步帶動協助處理器巨量資訊的高頻寬記憶體需求大幅成長，讓布局最早且技術領先的ＳＫ海力士拿下過半市場，三星和美光急起直追。

此外，美光技術開發事業部資深副總裁Naga Chandrasekaran昨天受訪表示，美光在台中擴張，強化美光世界級ＤＲＡＭ製造，美光台中廠具備ＤＲＡＭ垂直整合晶圓製造、測試到最後的產品封裝的唯一製造據點，台中A3廠也導入極紫外光（ＥＵＶ）製程，是全球最複雜的製造系統，對於半導體先進製程極為關鍵，美光會持續確保台灣在全球ＤＲＡＭ製造維持領先地位，並奠定在手機、電腦及高階圖形運繪圖晶片和ＡＩ人工智慧應用的領先優勢。

據了解，台灣是全球最大高速運算和ＡＩ晶片生產據點，美光新一代HBM3e的技術推動，已獲得輝達、超微、高通等ＡＩ晶片大廠，甚至晶圓代工龍頭台積電青睞，選定為搭配ＡＩ晶片主要合作記憶體夥伴，在未來需求迫切下，驅策美光在台擴大ＨＢＭ的生產規模。

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