快訊

配合團客赴陸 交部喊擴大兩岸航點 觀光業者樂觀其成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美光台中四廠啟用 允再擴大投資

聯合報／ 記者簡永祥／台中報導
美光總裁暨執行長梅羅特拉昨主持美光台中四廠開幕典禮，他表示啟用新廠是展現擴大在台投資的決心。記者黃仲裕／攝影
美光總裁暨執行長梅羅特拉昨主持美光台中四廠開幕典禮，他表示啟用新廠是展現擴大在台投資的決心。記者黃仲裕／攝影

ＤＲＡＭ大廠美光在高頻寬記憶體（ＨＢＭ）可望以後來之姿，挑戰現今龍頭ＳＫ海力士，拿下龍頭寶座。

美光昨天藉由台中四廠開幕典禮，宣示要以新一代高頻寬記憶體優越的效能及客戶高度滿意的回饋，在高頻寬記憶體掌握全球話語權，台中四廠開幕只是美光在高頻寬記憶體的開端，美光承諾未來在台灣，不論ＤＲＡＭ先進製程及後段封測，會持續擴大在台投資。

為見證美光在高寬頻記憶體邁向新里程碑，美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）來台主持開幕典禮，並強調美光台中四廠的啟用，是美光在稍早宣布於印度投資後，展現擴大在台投資的決心，並強化了美光遍布於台灣、中國大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。

蔡英文總統致詞指出，美光持續擴大投資台灣，很高興看到國際大廠肯定台灣是安全可靠的投資地點。

梅羅特拉表示，美光台中四廠將整合先進探測與封裝測試功能，以量產HBM3e及其他產品，滿足ＡＩ人工智慧、資料中心、邊緣運算及雲端等各類應用日益成長的需求。

集邦統計，高頻寬記憶體是這波記憶體產業下修中唯一逆勢價量齊揚的ＤＲＡＭ產品，主因ＡＩ及高速應用爆發，同步帶動協助處理器巨量資訊的高頻寬記憶體需求大幅成長，讓布局最早且技術領先的ＳＫ海力士拿下過半市場，三星和美光急起直追。

此外，美光技術開發事業部資深副總裁Naga Chandrasekaran昨天受訪表示，美光在台中擴張，強化美光世界級ＤＲＡＭ製造，美光台中廠具備ＤＲＡＭ垂直整合晶圓製造、測試到最後的產品封裝的唯一製造據點，台中A3廠也導入極紫外光（ＥＵＶ）製程，是全球最複雜的製造系統，對於半導體先進製程極為關鍵，美光會持續確保台灣在全球ＤＲＡＭ製造維持領先地位，並奠定在手機、電腦及高階圖形運繪圖晶片和ＡＩ人工智慧應用的領先優勢。

據了解，台灣是全球最大高速運算和ＡＩ晶片生產據點，美光新一代HBM3e的技術推動，已獲得輝達、超微、高通等ＡＩ晶片大廠，甚至晶圓代工龍頭台積電青睞，選定為搭配ＡＩ晶片主要合作記憶體夥伴，在未來需求迫切下，驅策美光在台擴大ＨＢＭ的生產規模。

馬來西亞 蔡英文

延伸閱讀

指標記憶體模組廠迎來春天

美光台中4廠11月6日開幕 總裁梅羅特拉親自出席

AI伺服器建置熱潮 集邦：HBM明年營收估增172%

台積電能否取得三星、海力士永久豁免待遇？經長：須由美方宣布

相關新聞

美光台中四廠啟用 允再擴大投資

ＤＲＡＭ大廠美光在高頻寬記憶體（ＨＢＭ）可望以後來之姿，挑戰現今龍頭ＳＫ海力士，拿下龍頭寶座。

美光：AI讓記憶體潛力無窮 台中四廠將領先全球量產高頻寬晶片

全球第三大DRAM廠美光執行長梅羅塔昨（6）日表示，AI時代來臨，需要強大的記憶體支援，看好AI將讓記憶體後市潛力無窮，...

美光納入大A+計畫 政府協助落地

蔡總統昨（6）日出席美光台中四廠啟用典禮致詞表示，美光持續在台擴大投資，肯定台灣是個安全可靠的投資地點。行政院副院長鄭文...

台灣記憶體廠衝人工智慧 華邦、愛普打先鋒

台灣記憶體廠衝刺AI應用動起來，華邦、愛普扮演先鋒。華邦主打自家CUBE （客製化超高頻寬元件） 新記憶體解決方案搶市，...

聯發科新5G晶片對決高通 「天璣9300」採台積電4奈米生產

聯發科昨（6）日宣布推出最新5G旗艦晶片「天璣9300」，採用台積電4奈米製程生產，強調將為用戶帶來全新終端裝置生成式A...

聯發科喊加碼達發6,000張股票

聯發科昨（6）日代子公司旭達投資公告，擬在不超過6,000張的額度內，按市價於集中市場取得聯發科旗下另一家子公司達發股票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。