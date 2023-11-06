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華南永昌未來科技基金 11月20日至11月24日募集

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南永昌投信6日宣布推出「華南永昌未來科技基金」，將於11/20~11/24募集。蔡靜紋/攝影
華南永昌投信6日宣布推出「華南永昌未來科技基金」，將於11/20~11/24募集。蔡靜紋/攝影

「現在就是AI終於迎來的iPhone時刻。」就如同輝達執行長黃仁勳所言，AI相關產業笑擁未來黃金10年，投資趨勢已逐漸明朗。華南永昌投信看準時機，推出「華南永昌未來科技基金」，將於本月20日至24日募集，聚焦於AI產業帶來的巨大商機，以及相關連結受惠產業，在AI相關應用即將爆發崛起的時機點進場。

AI投資熱潮席捲全球，帶動整體上下游產業各類需求，未來長線趨勢看俏。華南永昌投信研究團隊表示，AI產業潛力巨大，研究機構預估生成式AI至2030年整體規模將上看1.8兆美元，2023~2030年更將以複合成長率37%的驚人速度發展，而台灣身處供應鏈關鍵地位，更扮演舉足輕重的角色，投資人可好好把握機會。

以目前全球整體AI產業鏈的發展來看，上游研擬算法，中游提供算力，下游做資料存儲，而台灣的機會主要在算力及存儲資料這塊，在全球供應鏈都有關鍵廠商早已卡好位置，在今年第4季相關產能陸續開出後，準備大發一波AI財。以AI伺服器為例，市場預估2026年，全球出貨量將高達70萬台，台灣伺服器供應鏈及相關零組件廠商，即將迎來數年的黃金盛世。

華南永昌投信研究團隊表示，AI產業從年初開始議題發燒，經過第3季股價修正回檔後，現在是很好的切入時機。「華南永昌未來科技基金」抓住AI產業的三大亮點，包括創造力、爆發力以及連結力，從中層層篩選出最具投資價值的標的。台灣產業界在這一波AI競賽中已卡好關鍵戰略位置，特定產業鏈具有強勁的核心競爭力，未來數年前景一片看好。

華南永昌投信研究團隊指出，AI所能提供的內容創造力無法想像，且領域擴及金融、醫療、能源、各類商業應用等等，影響鋪天蓋地，將徹底改變產業界的遊戲規則，而改變就帶來無限商機。且這類型的公司，由於成長動能強勁，市場較願意給予較高估值，股價往往一飛衝天。並且在AI的加持下，既有產業也增添額外商機，例如AI結合物聯網、電動車等，打造更智能的生活環境。

常說水到自然渠成，當前布局未來科技基金可歸納於五大關鍵就位，一是「景氣就位」，景氣藍燈各種跡象顯示，景氣即將走出谷底；二是「產業就位」，據研究機構預測，台灣GDP今年第四季至明年第一季將迎來成長爆發期，多項產業蓄勢待發；三是「資金就位」，外資上半年資金淨匯入創歷史新高，歷經第三季調整後，第四季資金有機會再度回流，向上攻堅；四是「時機就位」，AI產業正準備大幅成長茁壯，此時正是切入佈局良機；五是「策略就位」，本基金採主動策略，聚焦未來科技主流產業，包括AI產業、未來移動、通訊商機等，精準掌握投資趨勢。

華南永昌投信研究團隊建議，投資一定要抓住「趨勢」，順勢而為，方能事半功倍。投資往往就是贏在找對「大趨勢」，唯有提前準備，方能掌握先機。

AI 景氣

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