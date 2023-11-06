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Astera Labs 衝高速傳輸解決方案 搶攻 AI 商機可期

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

高速傳輸介面解決方案廠Astera Labs全力衝刺PCIe高速傳輸通道及CXL等Retimer晶片，目前Astera Labs已經手握使用英特爾（Intel）、超微（AMD）等伺服器平台的雲端客戶大單，後續有望持續透過OEM／ODM廠擴大進攻人工智慧（AI）、資料中心市場。

Astera Labs今（6）日召開媒體說明會，並且秀出一系列產品組合，包含PCIe Gen 5、CXL、乙太網路等解決方案，且Astera Labs更派出共同創辦人Casey Morrison、全球行銷副總裁Patrick Henderson及亞太區總經理甘博隆等高階主管，介紹Astera Labs在高速傳輸領域的強項。

由於Astera Labs瞄準的高速傳輸領域解決方案，正好搭上人工智慧、高效運算（HPC）逐步蓬勃的商機，Astera Labs指出，預計2023年至2030年全球雲端人工智慧市場規模將成長39.6％的年均複合增長率（CAGR），達到6,476.1億美元。

Astera Labs的Aries PCIe／CXL 智慧 DSP 重定時器，擴展了高效能加速器的 PCIe Gen 5 範圍，是雲端和人工智慧基礎架構中部署最廣泛的重定時器。Astera Labs 也將分享用於主動電纜的 Aries PCIe Smart Cable Modules 如何最大限度地擴大 PCIe／CXL 機架到機架連接的範圍。

Astera Labs指出，透過將覆蓋範圍擴大 3 倍，Aries 能夠部署不斷增長的 AI 處理器集群，以成本效益地互連數千個 GPU，用於生成 AI 訓練工作負載。隨著分解架構的需求和採用不斷增長，Aries 也為雲端規模的 CXL 記憶體池和Fabrics提供可擴展性。

值得注意的是在CXL領域，透過與聯想合作，Astera Labs 將在配備多個 Leo CXL 記憶體控制器的雙處理器 x86 伺服器平台中將可 DRAM 容量增加額外 133％，從而展示創紀錄的記憶體容量擴展。

事實上，在 Astera Labs 的 CXL 連接記憶體解決方案出現之前，只能透過額外的 CPU 或伺服器來增加記憶體容量，這在成本、功耗和外形尺寸方面存在重大缺陷。聯想的 ThinkSystem SR675 V3 系統整合了 AMD EPYC CPU，可在單一伺服器平台上輕鬆支援多達 8 個 Leo CXL 記憶體控制器。Astera Labs 能充分地發揮 CXL 的潛力，打造先進的加速運算平台，並具有顯著的效能、功耗和 TCO 優勢。

據了解，Astera Labs瞄準的高速傳輸通道Retimer晶片市場，目前市占位處全球領先地位，其他如德州儀器、譜瑞-KY及群聯等佈局相關市場的競爭者表現都相對落後，預期未來隨著AI商機持續爆發，帶動高速傳輸商機持續崛起，Astera Labs接單表現將可望更加強勁。

記憶體 人工智慧 雲端

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