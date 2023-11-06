科科科技加入微軟獨角獸計畫 開創雲端AI應用
「科科科技」（KKCompany Technologies）受微軟之邀加入微軟獨角獸（Unicorn initiative）策略夥伴計畫，雙方宣布集團未來下一步將更聚焦東南亞市場的業務拓展，開創雲端串流結合AI應用。
科科科技今天透過新聞稿表示，受微軟邀請加入微軟獨角獸（Unicorn initiative）策略夥伴計畫，透過微軟合作夥伴生態系，可望助攻加速科科科技海外市場發展。
科科科技表示，旗下多媒體科技品牌BlendVision同步宣布智慧串流科技服務正式上架Microsoft雲端市集，並規劃於第4季推出新產品企業知識AI資料庫BlendVision AiSK；全球第一個合法音樂串流平台KKBOX，也將整合AI科技與音樂串流技術，運用模組化SaaS服務搶進B2B市場，擴大聲音串流應用場景。
科科科技的核心技術聚焦「多媒體科技、數位雲端、AI 應用」，提供數位轉型科技服務，從台灣出發，服務擴展至日本、香港、新加坡與馬來西亞，企業客戶目前已遍布全亞洲。
科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，繼2019年後再度與微軟展開深度發展規劃，加入獨角獸計畫成為策略夥伴，相信透過微軟的助攻與雙方技術交流，將開創出更多AI應用場景，也加速東南亞市場業務拓展。
微軟亞洲區總裁馬扎里（Ahmed Mazhari）表示，微軟以雲端、AI技術，結合全球業務與技術資源，攜手合作業者共同邁向成功。微軟非常看重也看好科科科技在音樂串流及多媒體科技的經驗與發展。希望透過微軟投入的技術工程、行銷廣告與市場推廣等資源，結合科科科技的技術，加速科技賦能東南亞客戶及中小企業，共同推動產業數位成長，打造AI時代的新里程。
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