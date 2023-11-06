鴻海與 EXOLAUNCH 宣布簽署衛星發射合約
Exolaunch 宣布已與鴻海（2317）簽署發射服務協議（Launch Services Agreement, LSA），為鴻海首批低地球軌道衛星提供任務管理、軌道硬體部署和相關服務。
Exolaunch 是共乘發射服務領域的全球領導者，運用其專有的部署技術，已將320多顆衛星部署到市場上最頻繁、最可靠的載運火箭上。Exolaunch 將貢獻其專業知識，確保全球最大的電子製造服務供應商 – 鴻海科技集團的首兩顆衛星順利發射並安全部署到軌道。
鴻海兩顆衛星代號分別為 PEARL-1H 和 PEARL-1C，計畫將透過 SpaceX 的獵鷹9號，在 Transporter-9 發射任務中升空。該任務計畫在美國加州范登堡太空基地，4E太空綜合發射台（SLC- 4E） 執行，發射時間不早於 2023 年11月。除了端到端任務管理、整合和部署服務外，Exolaunch 也提供 EXOpod Nova，全球最大的立方衛星部署器設備。
「與鴻海合作 LSA 是 Exolaunch 發展歷程的一個分水嶺，代表我們團隊和能力已能將發射服務拓展到全球領域。」Exolaunch 商務長 (CCO) Jeanne Allarie 表示，「過去十年來，Exolaunch 一直密切傾聽，走在科技尖端的衛星產業業者們，真正的需求。支持鴻海這樣一家廣為人知且令人信賴的公司是一種榮幸，也是這項辛勤工作的成就。」
「這一次發射試驗，讓我們有機會在低地球軌道衛星寬頻通訊領域進行概念驗證，這個計畫也是一個很好產學合作案例。Exolaunch 在我們實現太空任務方面，扮演著至關重要的作用。」鴻海研究院新世代通訊研究所吳仁銘所長表示。
「在 B5G 和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更加具有成本競爭力和便利性。鴻海的首個 PEARL 衛星計畫，旨在證明面對新太空產業的創新以及成長時，我們於關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足需求。」鴻海科技集團 B5G 政策組趙元瀚處長表示。
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