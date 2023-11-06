出席美光台中四廠開幕典禮 蔡總統：期待在台灣繼續茁壯

蔡總統今（6）日前往台中出席「美商美光科技台中四廠開幕典禮」時表示，很高興看到美光公司持續在台擴大投資，肯定台灣是個安全可靠的投資地點。蔡總統認為，健全的基礎建設與投資環境有助於強化台灣在國際社會面臨考驗時所展現的經濟韌性，政府除強化與夥伴的經貿關係，也為台灣產業的未來做準備，期待看到美光在台灣繼續茁壯，在全球數位和綠色領域獲致更大的成就。

蔡總統說，台中四廠的開幕是美光在先進封裝技術和 DRAM 製造領域的里程碑。在此，我要恭喜各位達成這項成就，並感謝大家為台灣的記憶體相關材料與設備產業成功發展所做的貢獻。自從A3建廠以來，美光持續在台灣擴大投資。很高興看到像美光這樣的國際大廠，肯定台灣是一個安全可靠的投資地點。

蔡總統表示，近期的全球挑戰讓我們看到，與可靠的夥伴合作並發展安全的供應鏈，比以往任何時候都更為重要。沒有任何國家或產業能免於新冠疫情或俄羅斯入侵烏克蘭等事件的衝擊。儘管我們無法避免這些事件的影響，但台灣在積極因應相關挑戰及確保社會經濟穩定方面，都有著卓越的表現。

她指出，我們之所以有能力做到這點並非偶然，我們知道穩定是從基礎開始。過去幾年我們擴大投資以提升台灣的基礎建設。因此，從2016年到2023年，台灣在瑞士洛桑管理學院的世界整體競爭力排名從第14名進步至第六名，在基礎設施項目，從第19名進步至第12名。伴隨此進步所帶來的穩定和能量，讓國際企業得以在台灣成長茁壯。

更加健全的基礎建設和更好的投資環境也有助於強化我們在國際社會面臨考驗時所展現的經濟韌性。2019年，政府啟動投資台灣三大方案，迄今已吸引台商投資逾700億美元。此外，去(2022)年外國來台投資金額超過130億美元，創下近15年來的新高。儘管全球經濟衰退，台灣仍是吸引投資者的地方。

近來，我們和重要夥伴的經貿關係屢創新氣象。今年6月，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署；去年，「台歐盟貿易暨投資對話會議」首度提升為部長與總署長層級。這些發展代表我們的經貿關係有顯著的進展，也顯示隨著貿易關係的深化，未來還會更好。

蔡總統說，我們除了強化與夥伴的經貿關係，也為台灣產業的未來做準備。像是半導體製造業，將是全球數位與綠色轉型不可或缺的一環。因此，政府正在為這項產業的持續茁壯奠定根基，使其亦能為台灣其他產業做出貢獻。藉由半導體產業的優勢，我們持續推動「六大核心戰略產業」，以促進5G、AIoT、資安及精準醫療等領域的創新。

蔡總統表示，在綠色轉型方面，政府已公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，完善法規和支援技術，以加速實現此目標。台灣也和大型企業合作，促進綠色轉型，同時協助企業提高競爭力。當然，我們知道美光將是其中重要的一環。

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