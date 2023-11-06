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超過百億美元投資案啟動 德州儀器猶他州新廠動土　

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
德州儀器（TI）。路透
德州儀器（TI）。路透

全球 IDM 大廠德州儀器（TI）（Nasdaq：TXN）位於美國猶他州 Lehi 的全新12吋半導體晶圓廠正式動土。TI 總裁兼執行長 Haviv Ilan 慶祝展開新晶圓廠 LFAB2 建設的第一階段，猶他州州長 Spencer Cox、州立與地方民選官員以及社區領導者亦連袂參與；LFAB2 將與TI 目前位於 Lehi 現有的12吋晶圓廠相連。

德州儀器指出，該廠完工後，TI 於猶他州的兩座晶圓廠於全面投產時，每日可製造數以千萬計的類比與嵌入式處理晶片。

Ilan 表示，今天，我們TI在猶他州拓展製造規模的旅程中，踏出了重要的一步。這座新晶圓廠是我們在 12 吋晶圓製造長遠藍圖的一部分，以期望打造符合客戶未來數十年需求的產能。

Ilan 指出，在 TI，我們抱持著以半導體讓電子產品更加經濟實惠的熱情，打造更美好的世界。我們很自豪能作為猶他州社區中持續茁壯的成員，並在此製造對近乎所有類型的電子系統而言，不可或缺的類比與嵌入式處理半導體。

在2月，TI 宣佈其位於猶他州的110億美元投資案計畫，創下該州史上規模最大的經濟投資。LFAB2 將創造約800 個 TI 新職缺及數千個間接的就業機會，最早將於2026年首度投產。

猶他州州長 Spencer Cox 表示，TI 逐漸擴大在猶他州的製造規模，其將能為本州帶來變革，並為猶他州居民提供數百個具有薪資優勢的工作機會，負責製造重要的科技產品。我們非常驕傲由猶他州人在猶他州所製造的半導體，將可推動奠定美國經濟和國家安全基礎的創新技術。

晶圓廠 半導體 美國經濟

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