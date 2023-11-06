超過百億美元投資案啟動 德州儀器猶他州新廠動土　

全球 IDM 大廠德州儀器（TI）（Nasdaq：TXN）位於美國猶他州 Lehi 的全新12吋半導體晶圓廠正式動土。TI 總裁兼執行長 Haviv Ilan 慶祝展開新晶圓廠 LFAB2 建設的第一階段，猶他州州長 Spencer Cox、州立與地方民選官員以及社區領導者亦連袂參與；LFAB2 將與TI 目前位於 Lehi 現有的12吋晶圓廠相連。

德州儀器指出，該廠完工後，TI 於猶他州的兩座晶圓廠於全面投產時，每日可製造數以千萬計的類比與嵌入式處理晶片。

Ilan 表示，今天，我們TI在猶他州拓展製造規模的旅程中，踏出了重要的一步。這座新晶圓廠是我們在 12 吋晶圓製造長遠藍圖的一部分，以期望打造符合客戶未來數十年需求的產能。

Ilan 指出，在 TI，我們抱持著以半導體讓電子產品更加經濟實惠的熱情，打造更美好的世界。我們很自豪能作為猶他州社區中持續茁壯的成員，並在此製造對近乎所有類型的電子系統而言，不可或缺的類比與嵌入式處理半導體。

在2月，TI 宣佈其位於猶他州的110億美元投資案計畫，創下該州史上規模最大的經濟投資。LFAB2 將創造約800 個 TI 新職缺及數千個間接的就業機會，最早將於2026年首度投產。

猶他州州長 Spencer Cox 表示，TI 逐漸擴大在猶他州的製造規模，其將能為本州帶來變革，並為猶他州居民提供數百個具有薪資優勢的工作機會，負責製造重要的科技產品。我們非常驕傲由猶他州人在猶他州所製造的半導體，將可推動奠定美國經濟和國家安全基礎的創新技術。

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