群聯大搶 AI 商機 PCIe Gen 6方案產 第4季投產、全球第一
人工智慧（AI）運算爆發性成長，同時帶來巨量資料的傳輸及儲存問題。群聯（8299）受惠於近期 NAND Flash價格上漲，推升9月營收出現明顯成長並達50.04億元，隨著英特爾、超微、輝達等國際大廠推出AI處理器平台，NAND 控制IC廠群聯（8299）PCIe Gen 5的Redriver 及 Retimer 順利量產，新一代 PCIe Gen 6 方案亦將在明年領先全球率先推出。
群聯執行長潘健成日前表示，高速資料傳輸與儲存扮演著關鍵角色。群聯的 PCIe Gen 5的 Retimer 已經送樣客戶並開始進行量產的準備，全方位協助全球客戶解 決高速訊號衰減的問題。
生成式AI運算興起，帶動全球AI應用爆發成長，市場關注AI處理器的運算算力，也開始注意到AI市場的成長瓶頸，在於如何解決龐大資料儲存及傳輸問題。群聯看好AI爆發商機，企業用 SSD 等 NAND Flash 控制IC出貨已見明顯回升，並搶下工控或資料中心相關應用市場占有率，群聯也利用此一契機，擴大 Retimer 及 Redriver 量產能力及搶攻AI市場大餅。
根據業界消息指出，群聯 PCIe Gen 5規格的 Redriver，規劃推出研發代號 Holmes 及 Borrelly 的2顆晶片，PCIe Gen 5規格的 Retimer 則規劃推出代號為 Tuttle 及 Tempel 等2顆晶片。相關晶片已逐步量產，並已獲得國際 ODM／OEM 大廠訂單及採用，在高速傳輸晶片市場搶下市占率。
隨著 PCIe Gen 6規格底定，AI處理器也會支援新介面，群聯新一代 PCIe Gen 6研發順利進行，研發代號為 Biela 的 Redriver 預估今年第４季可完成設計定案並進入量產，明年上半年群聯還會推出研發代號為 Faye 的 Retimer，對於搶攻快速成長的AI資料中心高速傳輸應用市場深具信心。
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