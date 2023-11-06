百萬缺工成常態！11月工作數104萬個 連九個月破百萬

缺工巨浪襲來，百萬大缺工成為常態！根據104人力銀行最新數據顯示，2023年11月工作機會數達104.2萬，年增4.2%，已連續九個月衝破百萬大關。

細看各產業，住宿/餐飲服務業工作機會21.5萬個、批發/零售/傳直銷業16.8萬個位居前兩名，布局歲末年終民生消費旺季，企業徵才力道不減；電子資訊/軟體/半導體業，即使尚未完全擺脫景氣不佳的陰霾，但布局未來AI等新科技應用，工作機會15.5萬個，仍處於相對高檔。

此外，104人力銀行也展開「迎戰職場各項挑戰，你是哪種菜？」相關調查，目前已累計超過1.2萬人完成測試，並得到自己的職場代表「菜」。

結果顯示，30.3%的受測者最像「蔥」，面對任務先「蔥」再說，展現多工和來者不拒，加上不愛邀功擁有職場好人緣；23.6%的受測者最像「貓麥草」位居第二，不喜歡被注意、點名，但有契合夥伴，馬上就能展現多樣性與能耐，不過只要感到不舒適，就會變成只求及格就好；18.5%的受測者則最像「檸檬草」，適應力與應變力強，知道適時表現讓老闆看見自己；14.4%的受測者最像「牛蒡」。

至於相對稀少的職場稀有人種是：8.3%的受測者最像「芫荽」，極具爭議的存在，不信階級，只信能力，屬於大起大落的類型；3.5%的受測者最像「小辣椒」，直率性格，重視公平與合理，合則做，不合我就走，經常得罪人也不怕；1.5%的受測者則最像「不結球白菜」，永保新鮮，絕對的理想主義。

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