聯發科舉辦永續路跑家庭日 捐贈2000棵樹及玩具圖書行動車

聯發科（2454）周六首度舉辦永續路跑家庭日，由董事長蔡明介鳴槍起跑，在執行長蔡力行、總經理陳冠州帶領下，總計超過1萬名員工及其家人熱情參與。搭配聯發科技成立26周年，參與永續路跑的員工及家人每跑一公里，聯發科技即捐贈26元，累計每跑26公里再捐贈一棵樹，創造永續的生活環境，為地球及後代子孫留下一片淨土。

聯發科指出，活動總計捐出2000棵樹給慈心有機農業發展基金會，另外也捐贈一台玩具圖書行動車給台灣玩具圖書館，嘉惠偏鄉兒童，行動車可將玩具、書籍等送至偏遠及資源較匱乏的學校社區，期盼有效縮短城鄉差距帶來的落差。

聯發科永續路跑家庭日在新竹科學園區舉行，設計4公里及10公里路線，行經園區中5處聯發科據點，10K路線更延伸至26年前聯發科創立時的起家厝，賽道沿途擺放新竹特色在地補給品，並將環境永續的概念結合在活動各細節中，讓參與者在跑步過程中，體驗並培養對社會與環境的愛護精神，用行動支持永續未來。

蔡明介致詞時表示，很高興看到超1萬名的員工及家人共襄盛舉，參加這個有意義的路跑活動。他說，聯發科永續路跑家庭日的路跑路線，特別連結聯發科在新竹科學園區內的5辦公大樓，希望同仁們及家人在經過聯發科各棟建築時，都像他一樣感受到滿滿的驕傲及榮耀，感謝同仁的努力不懈，以及同仁家人的支持，聯發科才能在26年間，從20多人的團隊，成長到橫跨全球三大洲，全球將近1萬9000人的公司，期許各位秉持一貫精神，讓公司持續開創新局。 聯發科技永續路跑家庭日，搭配聯發科技成立26周年，每跑一公里，聯發科技即捐贈26元，累計每跑26公里再捐贈一棵樹，總計出2,000棵樹給慈心有機農業發展基金會、一台玩具圖書行動車給台灣玩具圖書館，嘉惠偏鄉兒童。圖/聯發科提供

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