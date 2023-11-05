快訊

綠營新潮流高層飲酒趴曝光...梁文傑遭爆公開吸食加熱菸 潘孟安也在場

日職／38年詛咒畫下句點！阪神4勝3敗隊史第2度奪「日本一」

影／嘆自己曾被打成「最大賣國賊」 韓國瑜南投開罵：王立強這隻豬八戒

聯發科舉辦永續路跑家庭日 捐贈2000棵樹及玩具圖書行動車

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技董事長蔡明介4日在永續路跑家庭日宣示，公司將於2050 年達到溫室氣體淨零排放目標。圖／聯發科提供
聯發科技董事長蔡明介4日在永續路跑家庭日宣示，公司將於2050 年達到溫室氣體淨零排放目標。圖／聯發科提供

聯發科（2454）周六首度舉辦永續路跑家庭日，由董事長蔡明介鳴槍起跑，在執行長蔡力行、總經理陳冠州帶領下，總計超過1萬名員工及其家人熱情參與。搭配聯發科技成立26周年，參與永續路跑的員工及家人每跑一公里，聯發科技即捐贈26元，累計每跑26公里再捐贈一棵樹，創造永續的生活環境，為地球及後代子孫留下一片淨土。

聯發科指出，活動總計捐出2000棵樹給慈心有機農業發展基金會，另外也捐贈一台玩具圖書行動車給台灣玩具圖書館，嘉惠偏鄉兒童，行動車可將玩具、書籍等送至偏遠及資源較匱乏的學校社區，期盼有效縮短城鄉差距帶來的落差。

聯發科永續路跑家庭日在新竹科學園區舉行，設計4公里及10公里路線，行經園區中5處聯發科據點，10K路線更延伸至26年前聯發科創立時的起家厝，賽道沿途擺放新竹特色在地補給品，並將環境永續的概念結合在活動各細節中，讓參與者在跑步過程中，體驗並培養對社會與環境的愛護精神，用行動支持永續未來。

蔡明介致詞時表示，很高興看到超1萬名的員工及家人共襄盛舉，參加這個有意義的路跑活動。他說，聯發科永續路跑家庭日的路跑路線，特別連結聯發科在新竹科學園區內的5辦公大樓，希望同仁們及家人在經過聯發科各棟建築時，都像他一樣感受到滿滿的驕傲及榮耀，感謝同仁的努力不懈，以及同仁家人的支持，聯發科才能在26年間，從20多人的團隊，成長到橫跨全球三大洲，全球將近1萬9000人的公司，期許各位秉持一貫精神，讓公司持續開創新局。

聯發科技永續路跑家庭日，搭配聯發科技成立26周年，每跑一公里，聯發科技即捐贈26元，累計每跑26公里再捐贈一棵樹，總計出2,000棵樹給慈心有機農業發展基金會、一台玩具圖書行動車給台灣玩具圖書館，嘉惠偏鄉兒童。圖/聯發科提供
聯發科技永續路跑家庭日，搭配聯發科技成立26周年，每跑一公里，聯發科技即捐贈26元，累計每跑26公里再捐贈一棵樹，總計出2,000棵樹給慈心有機農業發展基金會、一台玩具圖書行動車給台灣玩具圖書館，嘉惠偏鄉兒童。圖/聯發科提供

聯發科 路跑

延伸閱讀

張善政變七代目火影開跑 火影修煉路跑萬人最高齡95

路跑「期末考」來了！adidas打造ADIZERO RUNBASE基地 助你締造個人最佳成績

官股護盤遭酸「八大ATM」 網笑：台積電（2330）、聯發科（2454）閉眼買

全民權證／聯發科 兩檔可期

相關新聞

鴻海低軌衛星珍珠號 將搭上Sapce X火箭在美國升空

鴻海（2317）低軌衛星珍珠號，將在11月（預定7日）搭上 Sapce X 火箭在美國升空，開啟6G時代，為鴻海集團在新...

大立光10月營收突破60億 月增14%創4年新高

光學鏡頭廠大立光今天公布10月合併營收約新台幣63.26億元，月增14%，年增22%，連續5個月營收月增，為2019年1...

AI伺服器廠 全球大擴產

AI伺服器夯，進入第4季後已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構AI伺服器啟動出貨，訂單能見度明確，大廠對後市需...

手機業擺脫谷底 將迎春燕

全球智慧手機歷經長達一年半寒冬期後，近期各大品牌廠庫存去化總算接近尾聲，加上雙11購物節及歐美耶誕節旺季加持，有助業者加...

中軟公司家數 年底將達122家

甫設立不到五年的台中軟體園區，不畏景氣寒冬，在智慧應用、文創、電子商務等優質廠商加持下，園區營運穩步成長，預估至今年底，...

科技產業園區 吸引歐美外資

在供應鏈洗牌效應和AI熱潮助攻下，歐美半導體相關業者包括恩智浦、捷康、通用及亞東等，紛紛加碼投資科技產業園區，推升歐美外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。